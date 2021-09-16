«Галатасарай» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

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сегодня, 10:01

Римский «Лацио» отправляется в Стамбул, где попытается забрать очки у «Галатасарая».

Ставки букмекеров

«Лацио» чуть сильнее, но в гостях будет очень непросто, потому букмекеры дают следующие котировки: победа «Лацио» оценивается по коэффициенту 2.1. Поставить на победу «Галатасарая» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.55. Поверить в ничейный исход можно по коэффициенту 3.64.

Линия также предлагает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.1 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Галатасарай» попал в неприятную серию без побед, в последних двух матчах чемпионата Турции клуб расписал ничьи с «Касымпашой» и «Трабзонспором» с одинаковым счетом (2:2). Теперь грядет еврокубковая встреча, где перед футболистами стоит задача взять три очка и порадовать собравшуюся публику.

Римский клуб неплохо вошел в сезон двумя победами в чемпионате Италии, но далее последовал выезд в Милан. Навязать свою игру «орлы» не смогли, поэтому проиграли (0:2). В Лиге Европы коллектив будет бороться за первое место в группе.

Информация для ставок

• Серия без побед «Галатасарая» насчитывает три поединка

• «Лацио» проиграл всего один раз в крайних восьми матчах

• Команды последний раз встречались в 2016 году. «Лацио» взял верх по итогам двухматчевого противостояния (3:1) и (1:1).

Прогноз

Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.