ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига Европы 2021/2022

«Галатасарай» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

сегодня, 10:01

Римский «Лацио» отправляется в Стамбул, где попытается забрать очки у «Галатасарая».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.503.492.17
Фонбет 3.35 3.35 2.20
Мелбет 3.48 3.59 2.15
1XBET 3.58 3.58 2.18
BetBoom 3.56 3.61 2.08

Ставки букмекеров

«Лацио» чуть сильнее, но в гостях будет очень непросто, потому букмекеры дают следующие котировки: победа «Лацио» оценивается по коэффициенту 2.1. Поставить на победу «Галатасарая» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.55. Поверить в ничейный исход можно по коэффициенту 3.64.

Линия также предлагает коэффициент 1.75 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 2.1 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Галатасарай» попал в неприятную серию без побед, в последних двух матчах чемпионата Турции клуб расписал ничьи с «Касымпашой» и «Трабзонспором» с одинаковым счетом (2:2). Теперь грядет еврокубковая встреча, где перед футболистами стоит задача взять три очка и порадовать собравшуюся публику.

Римский клуб неплохо вошел в сезон двумя победами в чемпионате Италии, но далее последовал выезд в Милан. Навязать свою игру «орлы» не смогли, поэтому проиграли (0:2). В Лиге Европы коллектив будет бороться за первое место в группе.

Информация для ставок

• Серия без побед «Галатасарая» насчитывает три поединка
• «Лацио» проиграл всего один раз в крайних восьми матчах
• Команды последний раз встречались в 2016 году. «Лацио» взял верх по итогам двухматчевого противостояния (3:1) и (1:1).

Прогноз

Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.81 1.63 2.35
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 1.66 2.29
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
Сегодня, 10:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
Вчера, 14:38
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
w8fucd54hgup
w8fucd54hgup
сегодня в 14:45
Футбольный клуб Галатасарай (Стамбул) одержит победу.
d4jwcu3s22zg
d4jwcu3s22zg
сегодня в 14:44
Футбольный клуб Лацио (Рим) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100