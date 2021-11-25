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«Галатасарай» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

25 ноября 2021, 10:25

В пятом туре Лиги Европы в гости к турецкому «Галатасараю» приедет «Марсель», который попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Лига Европы 2021/2022
Галатасарай
Марсель
4 : 2
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.472.46
Фонбет 2.80 3.15 2.65
BetBoom 2.82 3.27 2.69

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат идёт по коэффициенту 3.4, а победа «Галатасарая» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.07. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.81. Ставка на «обе забьют» идёт по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Галатасарай» лидирует в своей группе Лиги Европы и набрал восемь очков, опережая ближайшего конкурента на три пункта. Клуб пропустил всего один мяч за четыре предыдущих встречи, что является хорошим результатом и дает неплохие шансы на победу в группе. В случае победы в нынешнем поединке футболисты гарантируют себе выход в плей-офф. Последние два матча «Галатасарая» в Лиге Европы закончились победой и ничьей с «Локомотивом» (1:0, 1:1).

«Марсель» является уникальной командой и все свои поединки в группе завершил вничью. Команда еще имеет шансы на выход из группы, однако ей придется побеждать в Стамбуле. В чемпионате Франции коллектив тоже часто играет вничью, а последний матч был остановлен из-за хулиганства фанатов. Последние две встречи с «Лацио» в Лиге Европы закончились со счетом 2:2 и 0:0.

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Галатасарая» завершились исходом «обе забьют»
  • Шесть из десяти последних матчей «Марселя» завершились ничейным результатом
  • «Галатасарай» проиграл только два матча из последних десяти на своем стадионе
  • 11 из 12 последних матчей «Марселя» на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Галатасарай» выступает уверенно на своем поле и имеет шанс оформить свой выход в плей-офф уже в предстоящем поединке. Предполагаем, что матч не будет иметь большого количества голевых моментов, а турецкий клуб одержит победу в один мяч. Сделать ставку на «Галатасарай» можно по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Мелбет.

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Все комментарии
ffe74mq8sf5z
ffe74mq8sf5z
25 ноября в 11:14
Футбольный клуб Галатасарай (Стамбул) одержит победу.
jmacb43jg43m
jmacb43jg43m
25 ноября в 10:58
Футбольный клуб Марсель выиграет матч.
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