«Галатасарай» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

В пятом туре Лиги Европы в гости к турецкому «Галатасараю» приедет «Марсель», который попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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4 : 2
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат идёт по коэффициенту 3.4, а победа «Галатасарая» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.8.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.07. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.81. Ставка на «обе забьют» идёт по коэффициенту 1.83.
Форма команд
«Галатасарай» лидирует в своей группе Лиги Европы и набрал восемь очков, опережая ближайшего конкурента на три пункта. Клуб пропустил всего один мяч за четыре предыдущих встречи, что является хорошим результатом и дает неплохие шансы на победу в группе. В случае победы в нынешнем поединке футболисты гарантируют себе выход в плей-офф. Последние два матча «Галатасарая» в Лиге Европы закончились победой и ничьей с «Локомотивом» (1:0, 1:1).
«Марсель» является уникальной командой и все свои поединки в группе завершил вничью. Команда еще имеет шансы на выход из группы, однако ей придется побеждать в Стамбуле. В чемпионате Франции коллектив тоже часто играет вничью, а последний матч был остановлен из-за хулиганства фанатов. Последние две встречи с «Лацио» в Лиге Европы закончились со счетом 2:2 и 0:0.
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Галатасарая» завершились исходом «обе забьют»
- Шесть из десяти последних матчей «Марселя» завершились ничейным результатом
- «Галатасарай» проиграл только два матча из последних десяти на своем стадионе
- 11 из 12 последних матчей «Марселя» на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Галатасарай» выступает уверенно на своем поле и имеет шанс оформить свой выход в плей-офф уже в предстоящем поединке. Предполагаем, что матч не будет иметь большого количества голевых моментов, а турецкий клуб одержит победу в один мяч. Сделать ставку на «Галатасарай» можно по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Мелбет.