«Гамбург» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (30.01.2021)

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30 января 2021, 13:47

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 19-й тур второй Бундеслиги. «Гамбург» ждет в гости неуступчивый «Падерборн». Встреча состоится 30 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.75. Победа «Падерборна» оценивается в 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.64. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Гамбург» продолжает лидировать в чемпионате, несмотря на потерю очков в последнем туре с «Фортуной» (0:0). Теперь отрыв от «Бохума» составляет всего один пункт. Команда продолжает показывать стабильную игру в обороне и является главным фаворитом на повышение в классе и возвращение в Бундеслигу, чего ждут в Германии множество болельщиков.

«Падерборн» расположился на девятом месте, отставание от лидирующей тройки составляет 7 очков. Сложно предсказать, сможет ли команда навязать борьбу за выход в главную лигу страны. Последним результатом клуба стала ничья (1:1) с «Хольштайном». А неделей ранее «Падерборн» оказался сильнее аутсайдера «Вюрцбургер Кикерс» (1:0).

Информация для ставок

· «Падерборн» не проигрывает уже четыре матча во второй Бундеслиге.

· Серия без поражений «Гамбурга» достигла восьми матчей

· В последних двух встречах команд было забито больше четырех мячей.

· Последние три домашних матча «Гамбурга» завершились с разницей мячей 12:1.

Прогноз

«Гамбург» понимает, что растрата очков в дальнейших турах приведет к смещению клуба с первого места турнирной таблицы. Последние результаты команды на своем поле восхищают. Предлагаем поставить в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев с коэффициентом 1.75. Скорее всего, лидер второй Бундеслиги в тяжелой игре сможет справиться с «Падерборном».