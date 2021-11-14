Гана – ЮАР. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

В шестом туре квалификации ЧМ-2022 в Африке пройдет игра между сборными Ганы и ЮАР. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 14 ноября 2021 года.
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1 : 0
завершен
14 ноября 2021, 22:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают Гану фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.99, за ничью предложена котировка 3.00, а победа ЮАР оценивается по коэффициенту 4.64.
Эксперты также убеждены, что команды сыграют в закрытом формате. Исход ТМ(2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.42, ТБ(2,5) – 2.90.
Форма команд
Гана идет на втором месте в квартете G квалификации чемпионата мира. Сборная в пяти турах одержала три победы и одну ничью, проиграв только ЮАР в гостях (0:1). Затем ганская сборная дважды победила Зимбабве (1:0 и 3:1), а в предыдущем туре была зафиксирована ничья на поле Эфиопии (1:1).
ЮАР единолично возглавляет общий зачет квартета, набрав 13 баллов. Выступления в квалификации сборная начала с ничьи протии Зимбабве (0:0), после которой последовали четыре победы кряду. В последней игре отборочного цикла футболисты ЮАР разобрались дома с Зимбабве, оформив победу с минимальным счетом (1:0).
Информация для ставок
- Гана побеждала в 7 из 8 предыдущих матчей на домашней арене
- Гана не проигрывала Южной Африке в 3 из 4 домашних поединков
- Соперники сыграли на ТМ(2,5) в 5 предыдущих очных встречах
Прогноз
Сборную Ганы в этом матче устроит только победный результат. Другой исход выключит хозяев из борьбы за первую строчку и проход в следующий этап квалификации. Учитывая мотивацию хозяев, предлагаем ставку на их победу по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Бетсити.