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Гана – ЮАР. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (14.11.2021)

14 ноября 2021, 14:33

В шестом туре квалификации ЧМ-2022 в Африке пройдет игра между сборными Ганы и ЮАР. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 14 ноября 2021 года.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Гана
ЮАР
1 : 0
завершен
14 ноября 2021, 22:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.334.62
Фонбет 1.90 3.15 4.80
Мелбет 1.89 3.16 4.30
1XBET 1.86 3.18 4.50
BetBoom 1.88 3.15 5.20

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити считают Гану фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.99, за ничью предложена котировка 3.00, а победа ЮАР оценивается по коэффициенту 4.64.

Эксперты также убеждены, что команды сыграют в закрытом формате. Исход ТМ(2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.42, ТБ(2,5) – 2.90.

Форма команд

Гана идет на втором месте в квартете G квалификации чемпионата мира. Сборная в пяти турах одержала три победы и одну ничью, проиграв только ЮАР в гостях (0:1). Затем ганская сборная дважды победила Зимбабве (1:0 и 3:1), а в предыдущем туре была зафиксирована ничья на поле Эфиопии (1:1).

ЮАР единолично возглавляет общий зачет квартета, набрав 13 баллов. Выступления в квалификации сборная начала с ничьи протии Зимбабве (0:0), после которой последовали четыре победы кряду. В последней игре отборочного цикла футболисты ЮАР разобрались дома с Зимбабве, оформив победу с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

  • Гана побеждала в 7 из 8 предыдущих матчей на домашней арене
  • Гана не проигрывала Южной Африке в 3 из 4 домашних поединков
  • Соперники сыграли на ТМ(2,5) в 5 предыдущих очных встречах

Прогноз

Сборную Ганы в этом матче устроит только победный результат. Другой исход выключит хозяев из борьбы за первую строчку и проход в следующий этап квалификации. Учитывая мотивацию хозяев, предлагаем ставку на их победу по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 1.95 1.48 2.69
Мелбет 1.45 2.53
1XBET 1.32 3.51
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Все комментарии
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14 ноября в 21:18
Тотал меньше 2.5 сыграет.
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hpb8rr8f3wsu
14 ноября в 20:15
Гана одержит победу.
z3xsjg9bm9np
z3xsjg9bm9np
14 ноября в 20:14
Гана выиграет матч.
Gahi
Gahi
14 ноября в 17:54
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
14 ноября в 14:36
Игра на три результата вырисовывается...
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