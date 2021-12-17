«Генгам» — «Амьен». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

На стадии 1/32 финала Кубка Франции очную встречу проведут «Генгам» и «Амьен». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.
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2 : 3
завершен
18 декабря 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Генгам» фаворитом данного поединка. Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.07. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.00, а победа «Амьена» доступна по коэффициенту 3.64. Если же рассматривать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому формату противостояния. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.57, ТБ(2,5) – 2.30.
Форма команд
«Генгам» уверенно прошел две предыдущих стадии Кубка Франции. Сначала команда разгромила клуб «Лифре» (8:0), а затем обыграла на домашней арене «Стад Бриошен». При этом в последней игре второго дивизиона «Генгам» уступил в гостях «Кану» (0:2), опустившись на 14-е место в турнирной таблице.
«Амьен» тоже без проблем преодолел два предыдущих этапа кубковых соревнований. Команда занесла себе в актив крупную победу над клубом «Анзин» (5:0), а также обыграла в гостях «Камбр» (4:1). Также «Амьен» неплохо себя проявил в последних играх второго дивизиона. После гостевой ничьи против «Гавра» (1:1) команда уверенно обыграла дома «Дюнкерк» (3:0) и «Гренобль» (4:1).
Информация для ставок
- «Амьен» не проигрывал в 7 прошлых официальных матчах на поле «Генгама»
- «Генгам» одержал 4 победы в 5 прошлых матчах на своем поле
- Соперники обменивались забитыми голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Генгама»
Прогноз
«Генгам» на домашней арене результативно играет в атаке – команда отличалась голами в семи последних домашних поединках. При этом «Амьен» вскрывал защиту соперников в трех предыдущих выездах. Поэтому рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.