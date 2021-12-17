«Генгам» — «Амьен». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 16:36

На стадии 1/32 финала Кубка Франции очную встречу проведут «Генгам» и «Амьен». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров с прогнозом на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Генгам» фаворитом данного поединка. Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.07. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.00, а победа «Амьена» доступна по коэффициенту 3.64. Если же рассматривать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому формату противостояния. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.57, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Генгам» уверенно прошел две предыдущих стадии Кубка Франции. Сначала команда разгромила клуб «Лифре» (8:0), а затем обыграла на домашней арене «Стад Бриошен». При этом в последней игре второго дивизиона «Генгам» уступил в гостях «Кану» (0:2), опустившись на 14-е место в турнирной таблице.

«Амьен» тоже без проблем преодолел два предыдущих этапа кубковых соревнований. Команда занесла себе в актив крупную победу над клубом «Анзин» (5:0), а также обыграла в гостях «Камбр» (4:1). Также «Амьен» неплохо себя проявил в последних играх второго дивизиона. После гостевой ничьи против «Гавра» (1:1) команда уверенно обыграла дома «Дюнкерк» (3:0) и «Гренобль» (4:1).

Информация для ставок

- «Амьен» не проигрывал в 7 прошлых официальных матчах на поле «Генгама»

- «Генгам» одержал 4 победы в 5 прошлых матчах на своем поле

- Соперники обменивались забитыми голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Генгама»

Прогноз

«Генгам» на домашней арене результативно играет в атаке – команда отличалась голами в семи последних домашних поединках. При этом «Амьен» вскрывал защиту соперников в трех предыдущих выездах. Поэтому рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.