«Гент» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (17.01.2021)

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17 января 2021, 01:03

17 января состоится очередной поединок в бельгийской Про-Лиге. Это будет матч между командами «Гент» и «Антверпен». Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уже выбрали своего фаворита в грядущем поединке. Победу «Гента» БК Фонбет оценивает коэффициентом 2.00. В победу «Антверпена» верят с коэффициентом 3.45. Любопытно, что ничейный исход также не маловероятен, его оценили в 3.80.

Форма команд

В новом сезоне «Гент» стартовал не самым лучшим образом. Команда набрала всего 26 пунктов в 20 матчах и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. Лучшим бомбардиром клуба является украинец Роман Яремчук, он забил девять мячей. Свой последний матч «Гент» сыграл вничью со счетом 1:1.

«Антверпен» расцвел под руководством Ивана Леко и превратился в новую угрозу бельгийского первенства. Несмотря на то, что команда проиграла прошлый матч со счетом 3:0, клуб идет на шестой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 31 балл в 20 матчах. В случае победы «Антверпен» может взобраться на третью строчку и сдвинуть «Шарлеруа».

Информация для ставок

«Антверпен» выиграл лишь дважды в последних пяти матчах

В последних пяти матчах у «Гента» три победы, одна ничья и одно поражение

Прогноз

Эксперты рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в первом тайме больше 1,5 по коэффициенту 2.25.

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