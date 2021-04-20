«Гранада» — «Эйбар» . Прогноз на матч Примеры (22.04.2021)

1618950953

вчера, 23:35

22 апреля 2021 года «Гранада» примет «Эйбар» в рамках очередного тура испанской Примеры. «Гранада» очень неплохо играет в нынешнем сезоне, команда ярко выступает в чемпионате уже второй сезон кряду, сейчас «Гранаду» сложно назвать простым аутсайдером. Матч против «Эйбара» может показать, что клуб из Андалусии действительно является крепким бойцом, которого нельзя списывать со счетов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Гранады» по коэффициенту 2.45. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.10 и на победу «Эйбара» по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Гранада» набрала 39 пунктов и расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 побед, шесть ничьих и 13 поражений. У клуба 36 забитых и 50 пропущенных. В последних матчах команда играет не лучшим образом, хотя до этого у клуба из Андалусии проблем не было. «Гранада» еще в прошлом сезоне показала, что может играть неплохо и показывать хороший уровень.

«Эйбар» находится на 20-й строчке в турнирной таблице. «Оружейники» провалили этот сезон, клуб набрал 23 пункта и рискует отправиться в низший дивизион. У команды четыре победы, 11 ничьих и 16 поражений. Также этот клуб забил 22 мяча и пропустил 41 гол. В последних играх «Эйбар» все чаще теряет очки и лишает себя возможности продолжать борьбу за выживание. Этот соперник может быть слишком легким для «Гранады», сейчас у «Эйбара» слишком неуверенная игра.

Информация для ставок

«Гранада» проиграла три матча из последних пяти

У «Эйбара» 12 пропущенных голов в последних пяти играх

«Эйбар» не побеждает в Примере вот уже 16 матчей кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничью или победу «Гранады» по коэффициенту 1.35. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30.