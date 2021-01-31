«Гранада» — «Сельта»: прогноз на матч Примеры (31.01.2021)

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вчера, 09:52

«Гранада» принимает на своем стадионе «Сельту».

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены, что в этом поединке победит «Сельта», на победу этой команды рекомендуют поставить с коэффициентом 2.68. Однако никто не сбрасывает со счетов «Гранаду», на триумф этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.73. Ничейный исход оценивают в 3.32.

Форма команд

«Гранада» проводит потрясающий сезон. Клуб добрался до седьмой строчки в таблице и имеет в активе 28 баллов. Свой последний матч команда выиграла со счетом 6:0, это был поединок в рамках испанского Кубка.

Команда из Виго выступает далеко не лучшим образом в нынешнем сезоне. «Сельта» занимает десятую строчку в таблице и имеет в активе 24 пункта. Команда сыграла прошлый матч вничью со счетом 1:1.

Информация для ставок

● «Сельта» не победила ни в одном из последних пяти матчей

● У «Гранады» три победы и одна ничья в последних пяти поединках

● «Сельта» и «Гранада» забили одинаковое количество мячей — 24

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке «оба тайма меньше 1,5 забитых голов» с коэффициентом 2.19. Оба клуба далеко не лучшим образом действуют в атаке, а последняя разгромная победа «Гранады» — это исключение из правил.