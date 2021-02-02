«Хатайспор» — «Фенербахче». Прогноз на матч чемпионата Турции (02.02.2021)

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сегодня, 00:26

«Хатайспор» будет принимать «Фенербахче». Матч состоится 2 февраля на стадионе «Антакая Ататюрк». Букмекеры БК Мелбет оценили, каким может быть исход данного интереснейшего противостояния.

Ставки букмекеров

Прогноз неутешительный для команды хозяев поля предстоящего матча. Их шансы на победу крайне малы, учитывая форму нынешних лидеров чемпионата. Букмекеры не ждут чуда со стороны «Хатайспора» (3.76). На победу «Фенербахче» коэффициент составляет 1.92. Ничья оценивается коэффициентом 3.8.

Форма команд

Лидер чемпионата завершил три матча вничью и потерпел лишь четыре поражения, во всех остальных четырнадцати матчах «Фенербахче» одерживал победу. «Хатайспор» занимает пятое место, имея в своем активе 35 очков за 21 матч, что на 10 очков меньше, чем у «Фенербахче». Фаворит противостояния одерживал победу в 7 из 8 последних матчей и в 7 из 10 последних выездных играх, что играет на руку «Фенербахче», ведь им предстоит поединок именно на выезде.

Информация для ставок

· «Хатайспор» забивает в 8 матчах подряд. «Фенербахче» поражает ворота противников в 9 матчах подряд.

· В последних 4 матчах дома «Хатайспор» пропускает первым.

· «Фенербахче» не проигрывает уже 8 матчей.

Прогноз

«Фенербахче» внушительнее выглядит на фоне «Хатайспора». Команда показывает стабильную, уверенную, чемпионскую игру, поэтому занимает должное место в таблице. Предлагаем сыграть победу «Фенербахче» за коэффициент 1,92.