«Херманштадт» — «Динамо» Бухарест: прогноз на матч чемпионата Румынии (13.01.2021)

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12 января 2021, 09:58

«Херманштадт» принимает «Динамо» Бухарест. Удастся ли хозяевам справиться с атакующим потенциалом команды гостей и не уступить в инициативе?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Победу «Херманштадта» можно сыграть за 2,39, ничья находится на отметке 3,10, а триумф команды гостей можно взять за 3,15. Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно взять за 2,34, а меньше за 1,65.

Форма команд

«Херманштадт» не может победить уже на протяжении трех встреч кряду. В двух прошедших поединках поражения от «Политехники» (0:1) и «Вииторула» (1:2). На текущий момент команда идет на 14-й позиции в чемпионате Румынии. Отрыв от седьмого места пять очков. Если стабилизировать свои результаты, то вполне можно претендовать на место в борьбе за еврокубки.

«Динамо» в этом сезоне далеко от своей лучшей игры. После провального старта сезона команда сумела несколько собраться, но в итоге серьезных результатов не смогла показать. Сейчас она идет на 11-й позиции с отрывом от шестого места в четыре очка. На протяжении двух туров коллектив из Бухареста не знает вкуса побед. Ничья с «Академика Клинчени» (1:1) и поражение от «Клужа» (0:2).

Статистика

• Четыре из 10 последних домашних поединков «Херманштадта» завершились на ТБ 2,5

• «Динамо» пять из 10 последних выездных поединков сыграло на ТБ 2,5

• Три из семи последних междусобойчиков были результативными и завершились на тотал больше 2,5 мячей

Прогноз

Мы считаем, что хозяева наверняка начнут поединок первым номером. Наверняка удастся забить, но и на контратаке есть риск пропустить. Играем тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,34, так как видим атакующий футбол с обилием забитых голов.