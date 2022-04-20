«Химки» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2022)

1650466143

вчера, 17:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Химок» оценивается по 3.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.75. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.97.

Форма команд

«Химки» не самым удачным образом начали новый сезон, одержав лишь одну победу из первых пяти туров. Команда старается закрепиться на долгое время в середине таблицы и на данный момент предпосылки этому определенно имеются. Хороший тренерский штаб, и большое количество талантливых игроков постараются порадовать своих поклонников в этом сезоне. В прошлом матче «Химки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1), а немного ранее уступили на выезде «Сочи» (0:3).

«Крылья Советов» провели хороший сезон и не выглядели новичком РПЛ , который вернулся спустя несколько лет. Команда даже оставляет за собой небольшие шансы побороться за четвертое место, в случае достижения максимальных результатов в оставшихся турах. На данный момент клуб из Самары набрал 38 баллов, что позволяет ему занимать седьмое место в турнирной таблице. В поединке с аутсайдером у коллектива будет хороший шанс набрать три балла и продолжить борьбу. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились победами над «Краснодаром» (2:0) и «Уралом» (1:0).

Информация для ставок

«Химки» не проигрывают уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Крылья Советов» выиграли семь из десяти последних поединков на выезде во всех турнирах

«Крылья Советов» обыгрывают «Химки» в личных встречах уже девять матчей подряд

Четыре последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч очень сложный для выявления победителя, ведь оба коллектива находятся в неплохой форме. Предлагаем поверить в результативность матча и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.