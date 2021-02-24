«Хоффенхайм» — «Мольде». Прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

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сегодня, 04:39

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Хоффенхайм» дома сыграет против «Мольде». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает хозяев явными фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу «Хоффенхайма» составляет 1.31. Триумф «Мольде» оценивается в 9.1, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 6.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.98 на ТБ 3.5. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно за 1.88 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.69.

Форма команд

«Хоффенхайм» выступает в чемпионате достаточно нестабильно, но в еврокубках команда выглядит увереннее. В прошлом матче с «Мольде» команды устроили настоящую «перестрелку», которая закончилась ничьей (3:3). В прошлом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» разгромил дома «Вердер» (4:0), а немного ранее сыграл вничью с «Боруссией Д» (2:2).

«Мольде» в 2021 году не провел еще ни одной встречи в чемпионате Норвегии, а готовился к Лиге Европы за счет сборов и товарищеских спаррингов. Последним официальным матчем, помимо первой встречи с «Хоффенхаймом», был поединок с «Сарпсборгом» (5:0), который состоялся 19 декабря.

Информация для ставок

«Мольде» проиграл лишь один из последних восьми официальных матчей

Семь последних матчей «Хоффенхайма» закончились с исходом ТБ 2.5

2.5 «Мольде» забивает на выезде восемь матчей подряд

«Хоффенхайм» выиграл четыре из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Мольде» собирается дать настоящий бой хозяевам, но ресурсов команды на весь матч может не хватить, учитывая отсутствие официальных поединков за последнее время. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Хоффенхайма» во втором тайме, где у немецкой команды должно быть много шансов дожать соперника. Коэффициент на данный исход составит 1.57.