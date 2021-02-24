ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Хоффенхайм» — «Мольде». Прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

сегодня, 04:39

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Хоффенхайм» дома сыграет против «Мольде». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.316.058.76
Fonbet 1.33 5.80 8.40
Мелбет 1.36 6.20 8.20
Лига ставок 1.31 6.00 8.40
Pin-up 1.31 5.90 8.90
BetBoom 1.32 5.98 9.02

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает хозяев явными фаворитами этой встречи. Коэффициент на победу «Хоффенхайма» составляет 1.31. Триумф «Мольде» оценивается в 9.1, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 6.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.98 на ТБ 3.5. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно за 1.88 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Такая ставка представлена коэффициентом 1.69.

Форма команд

«Хоффенхайм» выступает в чемпионате достаточно нестабильно, но в еврокубках команда выглядит увереннее. В прошлом матче с «Мольде» команды устроили настоящую «перестрелку», которая закончилась ничьей (3:3). В прошлом туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» разгромил дома «Вердер» (4:0), а немного ранее сыграл вничью с «Боруссией Д» (2:2).

«Мольде» в 2021 году не провел еще ни одной встречи в чемпионате Норвегии, а готовился к Лиге Европы за счет сборов и товарищеских спаррингов. Последним официальным матчем, помимо первой встречи с «Хоффенхаймом», был поединок с «Сарпсборгом» (5:0), который состоялся 19 декабря.

Информация для ставок

  • «Мольде» проиграл лишь один из последних восьми официальных матчей
  • Семь последних матчей «Хоффенхайма» закончились с исходом ТБ 2.5
  • «Мольде» забивает на выезде восемь матчей подряд
  • «Хоффенхайм» выиграл четыре из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

Прогноз

«Мольде» собирается дать настоящий бой хозяевам, но ресурсов команды на весь матч может не хватить, учитывая отсутствие официальных поединков за последнее время. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Хоффенхайма» во втором тайме, где у немецкой команды должно быть много шансов дожать соперника. Коэффициент на данный исход составит 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.316.058.76
Fonbet 1.33 5.80 8.40
Мелбет 1.36 6.20 8.20
Лига ставок 1.31 6.00 8.40
Pin-up 1.31 5.90 8.90
BetBoom 1.32 5.98 9.02
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:08
Хозяева выиграют встречу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100