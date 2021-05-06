«Ингулец» — «Львов». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (06.05.2021)

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сегодня, 00:36

В 25-м туре чемпионата Украины «Львов» отправится в Кропивницкий на игру с неуступчивым «Ингульцом». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров небольшим фаворитом встречи является «Ингулец». Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17. В случае победы «Львова» зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.27 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.04.

Форма команд

«Ингулец» практически решил свою главную задачу на сезон – сохранение прописки в Премьер-Лиге, чему очень поспособствовала уверенная победа на выезде над прямым конкурентом «Олимпиком» (3:0). Еще туром ранее коллектив предсказуемо проиграл «Динамо» (5:0). Домашняя игра с командой из середины таблицы может расставить все точки в этой истории, и сезон для «Ингульца» можно будет считать спасенным.

«Львов», получив нового тренера, кажется, нашел свою игру, о чем свидетельствует беспроигрышная серия и девятое место в турнирной таблице, при том, что еще совсем недавно команда боролась за выживание. Анатолий Бессмертный смог сплотить иностранцев и украинцев в единый коллектив, что начало давать свои плоды в виде набранных очков. В последних матчах «Львов» сыграл вничью с «Рухом» (1:1) и обыграл на выезде «Мариуполь» (2:1).

Информация для ставок

«Ингулец» выиграл всего один матч за последние пять поединков в УПЛ

Единственный поединок в истории этих команд закончился ничьей 1:1

Беспроигрышная серия львовян составляет пять игр

«Львов» забивает на выезде в восьми из девяти последних матчей чемпионата

Прогноз

«Львов» уже решил все свои задачи на сезон и спокойно доигрывает чемпионат. Хозяева в последней домашней игре сезона будут пытаться взять очки и окончательно закрыть вопрос о своем «спасении». Рекомендуем сделать ставку на «1Х + ТМ 3,5» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

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