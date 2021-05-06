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«Ингулец» — «Львов». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (06.05.2021)

сегодня, 00:36

В 25-м туре чемпионата Украины «Львов» отправится в Кропивницкий на игру с неуступчивым «Ингульцом». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.093.50
Лига Ставок 2.13 3.20 3.60
Мелбет 2.16 3.14 3.74
1XBET 2.20 4.90 2.20
BetBoom 2.14 3.10 3.55

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров небольшим фаворитом встречи является «Ингулец». Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17. В случае победы «Львова» зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.27 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.04.

Форма команд

«Ингулец» практически решил свою главную задачу на сезон – сохранение прописки в Премьер-Лиге, чему очень поспособствовала уверенная победа на выезде над прямым конкурентом «Олимпиком» (3:0). Еще туром ранее коллектив предсказуемо проиграл «Динамо» (5:0). Домашняя игра с командой из середины таблицы может расставить все точки в этой истории, и сезон для «Ингульца» можно будет считать спасенным.

«Львов», получив нового тренера, кажется, нашел свою игру, о чем свидетельствует беспроигрышная серия и девятое место в турнирной таблице, при том, что еще совсем недавно команда боролась за выживание. Анатолий Бессмертный смог сплотить иностранцев и украинцев в единый коллектив, что начало давать свои плоды в виде набранных очков. В последних матчах «Львов» сыграл вничью с «Рухом» (1:1) и обыграл на выезде «Мариуполь» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ингулец» выиграл всего один матч за последние пять поединков в УПЛ
  • Единственный поединок в истории этих команд закончился ничьей 1:1
  • Беспроигрышная серия львовян составляет пять игр
  • «Львов» забивает на выезде в восьми из девяти последних матчей чемпионата

Прогноз

«Львов» уже решил все свои задачи на сезон и спокойно доигрывает чемпионат. Хозяева в последней домашней игре сезона будут пытаться взять очки и окончательно закрыть вопрос о своем «спасении». Рекомендуем сделать ставку на «1Х + ТМ 3,5» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Хельмонд» — «Осс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.68 1.62 2.30
Лига Ставок 2.30 1.57 1.68 2.10
BetBoom 2.27 1.56 1.65 2.10 1.33 3.00
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:30
Могут ничью скатать
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