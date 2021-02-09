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«Интернасьонал» — «Спорт Ресифи». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.02.2021)

сегодня, 21:22

«Интернасьонал» встретится со «Спорт Ресифи» 11 февраля 2021 года. Поединок пройдет в рамках 35-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.384.889.18
Лига ставок 1.42 4.20 7.80

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку — победа «Интернасьонала» по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивают в 4.50, а победу «Ресифи» в 8.50.

Форма команд

«Интернасьонал» неожиданно для всех занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А. В этом поединке клуб может укрепить свою позицию на первой строчке, сейчас у команды 66 набранных баллов. Свой последний поединок «Интернасьонал» сыграл вничью со счетом 0:0, клуб не смог переиграть «Атлетико Паранаэнсе» 5 февраля 2021 года. В нынешнем сезоне команда много забивает — 57 голов.

«Спорт Ресифи» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. У клуба 38 набранных очков. Самая главная задача для команды — не вылететь в низший дивизион. Свой последний поединок «Ресифи» неожиданно выиграл у «Ботафого» со счетом 1:0, матч был сыгран 6 февраля 2021 года. Поединок против «Интернасьонала» имеет очень важное значение, но удастся ли клубу победить лидера первенства — большой вопрос.

Информация для ставок

  • «Интернасьонал» выиграл 12 из 17 домашних матчей в нынешнем сезоне
  • У «Спорт Ресифи» всего три победы в гостевых матчах
  • «Интернасьонал» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.35. Фаворит этого противостояния много забивает и пропускает, с обороной у клуба большие проблемы.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Форталеза» — «Васку да Гама».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.384.889.18
Лига ставок 1.42 4.20 7.80
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