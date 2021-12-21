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«Атлетик» Бильбао — «Реал». Прогноз на матч Примеры (22.12.2021)

21 декабря 2021, 14:45

22 декабря 2021 года состоится матч «Атлетик» — Реал». Игра состоится на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао в рамках 21-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Испания. Примера 2021/2022
Атлетик
Реал
1 : 2
завершен
22 декабря 2021, 23:30
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.233.452.36
Мелбет 3.61 3.41 2.17
1XBET 3.48 3.50 2.26

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Реал». Поставить на победу «сливочных» можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.40, а победа хозяев идёт по коэффициенту 3.30.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетик» идет на девятой строчке в турнирной таблице. У команды из Страны Басков 24 пункта. Коллектив выиграл пять поединков, девять раз играл вничью и проиграл в четырех встречах. Всего у «львов» 16 забитых и 14 пропущенных голов в Примере. В последних матчах «Атлетик» выиграл у «Бетиса», а также уступил «Севилье» и сыграл вничью с «Хетафе».

«Реал» идет на первой строчке в турнирной таблице испанской Примеры. У этого коллектива 43 пункта. Команда выиграла 13 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла всего в одном матче. У «Реала» 39 забитых и 15 пропущенных голов в испанской Примере. В последних встречах «королевский» клуб сыграл вничью с «Кадисом», а также победил «Атлетико» из Мадрида и обыграл «Реал Сосьедад».

Информация для ставок

  • «Реал» не проигрывает уже 14 игр кряду
  • «Атлетик» выиграл два из последних десяти матчей
  • У «Реала» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют в этой игре сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.00. Несмотря на то, что «Реал» в последних матчах не пропускает, в этой игре сливочные не сможет сдержать нападение оппонента. «Атлетик» часто забивает в матчах против «Реала».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.88 2.02 1.50 2.76
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 1.94 2.00
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Ironigor
Ironigor
22 декабря 2021 в 01:52
Реал выиграет этот матч, к бабке гадалке не ходить !!!)
Gahi
Gahi
22 декабря 2021 в 01:48
Победа команды Реал в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
21 декабря 2021 в 18:25
Гости не проиграют
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