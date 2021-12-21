«Атлетик» Бильбао — «Реал». Прогноз на матч Примеры (22.12.2021)

1640087118

21 декабря 2021, 14:45

22 декабря 2021 года состоится матч «Атлетик» — Реал». Игра состоится на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао в рамках 21-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Реал». Поставить на победу «сливочных» можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.40, а победа хозяев идёт по коэффициенту 3.30.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Атлетик» идет на девятой строчке в турнирной таблице. У команды из Страны Басков 24 пункта. Коллектив выиграл пять поединков, девять раз играл вничью и проиграл в четырех встречах. Всего у «львов» 16 забитых и 14 пропущенных голов в Примере. В последних матчах «Атлетик» выиграл у «Бетиса», а также уступил «Севилье» и сыграл вничью с «Хетафе».

«Реал» идет на первой строчке в турнирной таблице испанской Примеры. У этого коллектива 43 пункта. Команда выиграла 13 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла всего в одном матче. У «Реала» 39 забитых и 15 пропущенных голов в испанской Примере. В последних встречах «королевский» клуб сыграл вничью с «Кадисом», а также победил «Атлетико» из Мадрида и обыграл «Реал Сосьедад».

Информация для ставок

«Реал» не проигрывает уже 14 игр кряду

«Атлетик» выиграл два из последних десяти матчей

У «Реала» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют в этой игре сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.00. Несмотря на то, что «Реал» в последних матчах не пропускает, в этой игре сливочные не сможет сдержать нападение оппонента. «Атлетик» часто забивает в матчах против «Реала».