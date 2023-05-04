Чемпионская интрига в Примере

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вчера, 22:42

Аналитики сайта ВсеПроСпорт поделились своим мнением относительно чемпионской борьбы в Ла Лиге.

Удастся ли мадридскому «Реалу» навязать конкуренцию «Барселоне» или интриги не случится? — предлагаем разобраться в повестке испанского футбола.

До завершения сезона в Ла Лиге осталось девять туров и команды выходят на финишную прямую. В зоне Лиги чемпионов есть своя интрига, хотя она, вероятнее всего, касается лишь последней четвертой путевки, но сегодня мы хотели бы обсудить именно борьбу главных претендентов на титул. Что может помочь мадридскому «Реалу» обойти каталонцев в таблице и есть ли у них вообще такая возможность?

«Реал» в этом розыгрыше выглядит не самым лучшим образом, хотя кардинальных изменений по сравнению с сезоном прошлым не претерпел. Команда частенько ошибается в необязательных случаях, порой допускает оплошности в обороне и лишена стабильности, о чем говорят два поражения в пяти последних турах. Мадридцы порой выглядят расконцентрированными и не могут иногда обыграть оппонентов ниже себя классом, хотя в целом остаются очень опасным противником для всех без исключения. Не стоит забывать и о том, что «сливочные» довольно близки к выходу в полуфинал Лиги чемпионов и борьба на два фронта явно будет отнимать немало сил в концовке.

Что касается самой «Барселоны», то здесь все очень качественно и солидно по всем параметрам, даже несмотря на две осечки в предыдущих матчах Примеры, которые больше похожи на недоразумение. Каталонцы продолжают демонстрировать высочайший класс в оборонительных построениях, отлично дисциплинированы и показывают хорошее взаимопонимание на поле. Календарь у «сине-гранатовых» достаточно удобный на финише, а отрыв в 11 очков от мадридцев говорит о том, что шансов у столичного клуба практически нет.

Мнение экспертов ВсеПроСпорт однозначно по этому вопросу — вероятнее всего, каталонский клуб без особого труда завоюет свое очередное чемпионство и «Реал» не сможет ему помешать при всем желании. Разрыв между коллективами слишком внушителен, а по игре «сине-гранатовые» выглядят мощнее, что и доказали недавно в очной схватке.