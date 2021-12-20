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«Гранада» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (22.12.2021)

20 декабря 2021, 21:56

22 декабря состоится поединок «Гранады» против «Атлетико» из Мадрида. Матч пройдет в рамках девятого (перенесенный) тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Испания. Примера 2021/2022
Гранада
Атлетико
2 : 1
завершен
22 декабря 2021, 21:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.384.011.56
Мелбет 6.67 3.89 1.61
1XBET 6.75 4.28 1.58
BetBoom 6.44 4.10 1.54

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Атлетико». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Гранады» в 6.40.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.03.

Форма команд

У «Гранады» 19 баллов, команда идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В последних встречах «Гранада» обыграла «Мальорку» 4:1, а также сыграла вничью с «Кадисом» 1:1 и выиграла у «Алавеса» 2:1.

«Атлетико» Мадрид идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 29 баллов. В последних встречах «Атлетико» играет не лучшим образом, у коллектива поражения от «Севильи» 1:2 и «Реала» 0:2, а также неудача против «Мальорки», эта игра завершилась со счетом 1:2 в пользу «островитян».

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл три матча из последних пяти
  • «Гранада» проиграла всего один матч из последних пяти
  • У «Атлетико» пять пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Гранады» по коэффициенту 2.35. Команда в последних матчах смотрится очень хорошо, чего нельзя сказать об «Атлетико». У «Гранады» есть все шансы заработать как минимум один балл.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 4.71 1.21
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Gahi
Gahi
21 декабря 2021 в 03:47
Победа команды "Атлетико" в этом матче. Удачи
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