«Ист Бенгал» — «Норт-Ист Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Индии (23.02.2021)

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сегодня, 04:55

«Ист Бенгал» сыграет дома с «Норт-Ист Юнайтед» в рамках индийской Суперлиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Коэффициент на победу гостевой команды «Норт-Ист Юнайтед» составляет 2.20. Ничейный результат котируется в 3.10, поставить на победу «Ист Бенгала» можно за 3.30.

Форма команд

«Ист Бенгал» находится на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 17 баллов. Клуб выиграл всего три матча, еще восемь поединков завершились вничью, и семь раз команда проиграла. В нынешнем сезоне «Ист Бенгал» забил 16 мячей и пропустил 25 раз. Последние матчи индийская команда проводит не лучшим образом, не побеждая и не радуя своих болельщиков.

«Норт-Ист Юнайтед» расположился на пятом месте и имеет в активе 27 очков. Клуб забил 27 мячей и пропустил 24 гола в 18 матчах нынешнего сезона. Также в активе команды шесть побед, девять ничьих и три поражения. Последние матчи с участием клуба приятно смотреть, команда нашла способ, как показывать хорошую игру и одновременно добиваться результата. «Ист Бенгалу» не повезло, «Норт-Ист» находится в хорошей форме.

Информация для ставок

«Ист Бенгал» выиграл всего один матч из последних пяти

«Норт-Ист Юнайтед» не проигрывает пять матчей кряду

«Ист Бенгал» выиграл один домашний матч из девяти в этом сезоне

Прогноз

В этом поединке актуальной ставкой будет «точный счет первого тайма — 0:0» с коэффициентом 2.60. Также можно сделать ставку на то, что свой первый гол «Ист Бенгал» забьет во втором тайме, по коэффициенту 3.30.

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