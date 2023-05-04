Жива ли интрига в борьбе за «скудетто» в Серии А?

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вчера, 22:46

В Серии А команды выходят на финишную прямую и концовка сезона предстоит там очень жаркая.

Удастся ли «Наполи» взять столь долгожданный титул и кто реально может претендовать на места в зоне Лиги чемпионов? — попытаемся разобраться в футбольной повестке Италии более подробно.

Чемпионат Италии близится к своему логическому завершению и у футбольных экспертов и аналитиков есть единое мнение по поводу главного фаворита. Несмотря на некоторый спад в игре в последнее время и борьбу на двух фронтах — «Наполи», вероятнее всего, сумеет взять долгожданное «скудетто» и реально помешать команде не сможет ни один конкурент. Неаполитанцы имеют слишком солидный запас над преследователями и лишиться такого гандикапа даже при желании будет очень непросто. Однако открытым остается вопрос об итоговых местах в зоне Лиги Чемпионов — предлагаем детальнее обсудить это.

За восемь туров до финиша сезона в верхней части таблицы команды идут довольно плотно и за исключением, пожалуй, одного «Лацио», еще никто не гарантировал себе место в топ-четыре. За римлянами следуют их соседи по городу из «Ромы», которые тоже начали набирать обороты, добывают победу за победой и определенно не собираются сбрасывать оборотов. Да, «волкам» еще предстоит сыграть с обоими миланскими коллективами, но те сейчас находятся не в самом лучшем тонусе, да и концовка у футболистов Жозе Моуриньо очень удобная по календарю.

«Милан» на данный момент замыкает первую четверку общего зачета, имея два очка форы перед «Интером». У «россонери» в концовке есть несколько непростых игр с «Лацио», «Ромой» и «Ювентусом», но в остальных турах их ждет тоже очень удобный график. Действующий обладатель титула весной смотрится несколько нестабильно, но имеет хороший подбор исполнителей и вряд ли уступит принципиальному противнику и соседу по городу столь важную для себя четвертую итоговую строчку.

Особенно учитывая тот факт, что «Интер» явно сдал в качестве игры в последнее время и выглядит уставшим, выступая на несколько фронтов. «Нерадзурри» будет крайне непросто догнать «Милан», а с такой игрой они могут и вовсе покинуть пределы топ-шесть. Что касается «Аталанты» и «Ювентуса», то эти команды, по мнению экспертов, не входят в число претендентов на места в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски сейчас не столь грозны и их скамейка не так конкурентна. «Старая синьора» прилично отстает от других фаворитов гонки и вновь стала нестабильной.

Аналитики ведущих букмекерских контор Winline и Фонбет склонны отдать предпочтение именно тем коллективам, которые сейчас и входят в топ-четыре таблицы. Вряд ли кто-то еще сможет вклиниться в борьбу за места в зоне Лиги Чемпионов, учитывая календарь претендентов и их текущую форму. А сами компании предлагают своим пользователям отличные поощрения, которые те могут использовать и заключить пари на матчи Серии А. Регистрируйтесь, получайте бонусы от букмекеров, увеличивайте свой доход и будьте в курсе новостей из мира итальянского футбола!