«Кадис» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

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вчера, 16:08

«Кадис» будет играть против «Сельты» в рамках 33-го тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Сельта» — фаворит этого матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Также букмекеры предлагают сделать ставку на ничейный исход по 3.40, на победу «Кадиса» по 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Кадис» неоднократно удивлял поклонников. Команда набрала 35 пунктов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Кадис» дважды не проиграл «Барселоне» и переиграл «Реал Мадрид». В этом сезоне у клуба девять побед, восемь ничьих и 13 поражений. Команда забила 27 голов и пропустила 45 мячей. В последних играх «Кадис» смотрится неплохо, в игре команды прослеживается уверенность.

«Сельта» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 пунктов. «Сельта» проводит плохой сезон и постоянно теряет очки. В активе клуба девять побед, десять ничьих и 11 поражений. «Сельта» забила 41 мяч и пропустила 48 голов. В последних играх «Сельта» играет очень плохо и постоянно теряет драгоценные баллы.

Информация для ставок

● «Сельта» выиграла всего два матча из последних пяти

● «Кадис» проиграл в одном матче из последних пяти

● «Сельта» забила и пропустила одинаковое количество мячей в последних пяти играх — 11

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.20.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Севилья».