«Картахена» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.02.2021)

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сегодня, 14:06

«Картахена» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 25-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Райо Вальекано», на триумф этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.40. Ничейный исход букмекеры оценили в 2.95, а победу «Картахены» в 3.35. Несмотря на положение хозяев в турнирной таблице, у этого поединка все же есть интрига.

Форма команд

«Картахена» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, у клуба 24 пункта в активе. Это не лучший сезон в исполнении хозяев поля, они рискуют вылететь в Терсеру. В нынешнем сезоне команда забила 25 мячей и пропустила 33. Свой последний поединок «Картахена» выиграла у «Реала Овьедо».

«Райо Вальекано» очень хочет вернуться в Примеру и делает для этого все возможное. В нынешнем сезоне у клуба из Мадрида 40 пунктов в активе и пятая строчка в таблице. Это место в таблице дает «Райо» шанс побороться за выход в Примеру с помощью плей-офф. «Райо» забил 28 голов и пропустил всего 21. Свой последний поединок «Райо Вальекано» выиграл у «Тенерифе».

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл всего четыре гостевых матча из двенадцати

«Картахена» победила в четырех домашних матчах из двенадцати

«Райо Вальекано» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет и победит «Райо Вальекано» — коэффициент 3.60.

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