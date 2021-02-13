«Картахена» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Сегунды (13.02.2021)

«Картахена» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 25-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Райо Вальекано», на триумф этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.40. Ничейный исход букмекеры оценили в 2.95, а победу «Картахены» в 3.35. Несмотря на положение хозяев в турнирной таблице, у этого поединка все же есть интрига.
Форма команд
«Картахена» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, у клуба 24 пункта в активе. Это не лучший сезон в исполнении хозяев поля, они рискуют вылететь в Терсеру. В нынешнем сезоне команда забила 25 мячей и пропустила 33. Свой последний поединок «Картахена» выиграла у «Реала Овьедо».
«Райо Вальекано» очень хочет вернуться в Примеру и делает для этого все возможное. В нынешнем сезоне у клуба из Мадрида 40 пунктов в активе и пятая строчка в таблице. Это место в таблице дает «Райо» шанс побороться за выход в Примеру с помощью плей-офф. «Райо» забил 28 голов и пропустил всего 21. Свой последний поединок «Райо Вальекано» выиграл у «Тенерифе».
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл всего четыре гостевых матча из двенадцати
- «Картахена» победила в четырех домашних матчах из двенадцати
- «Райо Вальекано» выиграл три матча из последних пяти
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет и победит «Райо Вальекано» — коэффициент 3.60.
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