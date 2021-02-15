«Кастельон» 15 февраля 2021 принимает на своем поле «Фуэнлабраду». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч Сегунды.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры уверены в победе «Фуэнлабрады» за коэффициентом 2.35. Ничейный исход оценивают в 2.90. Также стоит обратить внимание и на победу хозяев поля, на это можно сделать ставку за коэффициентом 3.55.
Форма команд
«Кастельон» находится на 21-й строчке в турнирной таблице Сегунды. На данный момент в активе команды всего 22 пункта, «Кастельон» выиграл всего шесть матчей. Свой последний поединок клуб также проиграл.
«Фуэнлабрада» находится на 14-й строчке во втором по силе испанском дивизионе. В активе у этой команды 30 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла те же шесть матчей, что и «Кастельон», но из-за большего количества ничейных исходов этот клуб набрал больше очков, чем оппонент.
Информация для ставок
● «Фуэнлабрада» забила 24 мяча и пропустила 25 голов
● «Кастельон» забил 21 мяч и пропустил 32 гола
● «Кастельон» проиграл четыре матча из последних пяти
Прогноз
Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что в этом поединке тотал голов будет меньше 2 за коэффициентом 1.72. Оба клуба забивают не так много, матчи средних команд Сегунды обычно заканчиваются с минимальным количеством забитых голов.
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