«Кьево» — «Реджана 1919». Прогноз на матч итальянской Серии B (10.02.2021)

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сегодня, 00:37

22-й тур второго по силе чемпионата Италии подарит нам увлекательное противостояние, в котором «Кьево» примет на своем поле «Реджану». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах. Встреча состоится 10 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Кьево» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.44. На победу гостей коэффициент составляет 8.20. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 4.30.

Букмекеры немного больше верят, что матч будет результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2,5 составляет 1.79. Поставить на низовой матч (ТМ 2,5) можно по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Кьево» на данный момент занимает третье место в чемпионате и претендует на повышение в классе по окончании сезона. Команда демонстрирует качественный футбол и имеет серию матчей без поражений. В прошлом туре «Кьево» сыграл на выезде вничью с «Салернитаной» (1:1), а до этого одержал победы над «Пескарой» (3:1) и «Читтаделлой» (2:1).

«Реджана» является одной из команд, которые замыкают турнирную таблицу Серии B. Команда находится на 17-м месте, в зоне матчей плей-офф за выживание. Однако в последних трех матчах коллектив смог добыть 6 очков и улучшить свое положение. В прошлом туре чемпионата «Реджана» обыграла «Энтеллу» (2:1).

Информация для ставок

«Кьево» идет без поражений уже 12 матчей

«Реджана» проиграла пять из семи последних выездных матчей

Пять последних домашних матчей «Кьево» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Кьево» для продолжения борьбы за выход в Серию А нужно набирать очки. Предполагаем, что хозяева справятся с этой задачей довольно легко. Сделать ставку на «Кьево» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на этот исход составит 1.73.

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