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«Колос» – «Александрия». Прогноз на матч УПЛ (22.08.2021)

вчера, 10:05

В очередном туре украинского чемпионата «Александрия» отправится на встречу с «Колосом». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.222.943.86
Фонбет Live! 51.00 5.00 1.18
Мелбет 2.43 3.05 3.20
1XBET 2.43 3.05 3.20
BetBoom 2.43 2.88 3.20

Ставки букмекеров

Безоговорочного фаворита в данной встрече нет, поставить на победу домашней команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.3. Выбрать победу гостей можно по коэффициенту 3.8. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.

Букмекеры также дают коэффициент 2.17 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 1.7 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Колос» продолжает демонстрировать невыразительный футбол. Команда покинула Лигу конференций, проиграв «Шахтеру» из Караганды, а в последнем туре чемпионата расписала ничью с «Рухом» (1:1).

«Александрия» также показывает не совсем стабильный футбол. За четыре тура команда смогла обыграть сильные клубы, но и потеряла очки в матчах с «Минаем» (0:1) и «Львовом» (1:1).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Колоса» составляет пять поединков (без учета дополнительного времени)
• В четырех матчах нового сезона «Александрия» не пропускала больше одного гола
• Последняя очная встреча завершилась поражением «Александрии» (0:2)

Прогноз

Нас ждет абсолютная равная игра с большим количеством борьбы на каждом участке поля. В этом матче трудно сказать, кто выиграет и получит три очка, но много голов в этом поединке ожидать не стоит, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ранее мы предлагали интригующий коэффициент на матч в Бундеслиге.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.60 1.71 2.14
Мелбет 1.64 2.26
1XBET 1.11 6.51
BetBoom 2.07 1.71 1.58 2.28 1.30 3.30
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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 10:52
Гости выиграют этот матч
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:32
Гости не проиграют
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