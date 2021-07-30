«Колос» — «Металлист 1925». Прогноз на матч чемпионата Украины (30.07.2021)

1627616176

вчера, 06:36

Во 2-м туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» отправится в гости к «Колосу». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Колос» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.85, ничейный результат оценивается в 3.73, а победа «Металлиста» представлена коэффициентом 4.15.

Поставить на тотал больше (2,5) голов можно с котировкой 1.77, коэффициент на низовой исход встречи (ТМ 2,5) составил 2.06. Ставку «обе команды забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Колос», хавбек которого недавно перешел в киевское «Динамо», стартовал в чемпионате с ничейного матча на выезде против «Вереса» (0:0). Игра была равна, а команда из Ковалевки не смогла создать достаточно моментов у ворот соперника, уехав домой с одним набранным очком.

«Металлист 1925» в домашнем поединке обыграл львовский «Рух» (2:1). По игре «Металлист 1925» выглядел очень достойно, особенно в первом тайме, и если будет продолжать в том же духе, то сможет потрепать нервы большинству клубов элитного дивизиона.

Информация для ставок

«Металлист 1925» проиграл 2 из последних 18 официальных матчей

«Колос» лишь в 2 из 12 последних официальных встреч пропустил больше 1 гола

В четырех из пяти последних игр «Металлиста» сыграла ставка на ТБ 2.5

2.5 «Колос» забивал минимум один гол в восьми из десяти последних поединков

Прогноз

В этом матче мы предлагаем сделать ставку «обе забьют», по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.