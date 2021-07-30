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«Колос» — «Металлист 1925». Прогноз на матч чемпионата Украины (30.07.2021)

вчера, 06:36

Во 2-м туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» отправится в гости к «Колосу». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.764.70
Фонбет Live! 1.08 8.50 44.00
Мелбет 1.74 3.58 4.70
1XBET 1.64 3.84 5.25
BetBoom 1.72 3.55 5.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Колос» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.85, ничейный результат оценивается в 3.73, а победа «Металлиста» представлена коэффициентом 4.15.

Поставить на тотал больше (2,5) голов можно с котировкой 1.77, коэффициент на низовой исход встречи (ТМ 2,5) составил 2.06. Ставку «обе команды забьют» можно сыграть по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Колос», хавбек которого недавно перешел в киевское «Динамо», стартовал в чемпионате с ничейного матча на выезде против «Вереса» (0:0). Игра была равна, а команда из Ковалевки не смогла создать достаточно моментов у ворот соперника, уехав домой с одним набранным очком.

«Металлист 1925» в домашнем поединке обыграл львовский «Рух» (2:1). По игре «Металлист 1925» выглядел очень достойно, особенно в первом тайме, и если будет продолжать в том же духе, то сможет потрепать нервы большинству клубов элитного дивизиона.

Информация для ставок

  • «Металлист 1925» проиграл 2 из последних 18 официальных матчей
  • «Колос» лишь в 2 из 12 последних официальных встреч пропустил больше 1 гола
  • В четырех из пяти последних игр «Металлиста» сыграла ставка на ТБ 2.5
  • «Колос» забивал минимум один гол в восьми из десяти последних поединков

Прогноз

В этом матче мы предлагаем сделать ставку «обе забьют», по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.40 1.97 1.85 1.58 2.38
1XBET 1.19 4.73
BetBoom 2.30 1.56 1.67 2.10 1.35 3.00
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shlomo
shlomo
вчера в 07:40
Гости не проиграют
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