«Колос» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (13.02.2021)

В 14-м туре чемпионата Украины пройдет матч «Колос» — «Шахтер». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 13 февраля.
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13 февраля 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Поставить на победу «Шахтера» в этой игре букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.28. Заключить пари на домашнюю викторию «Колоса» можно с коэффициентом 9.70, а ничья идет с котировкой 6.00.
С приличным преимуществом в линии БК идут ставки на то, что матч получится результативным. Исход с тоталом больше (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.47, меньше – 2.70.
Форма команд
В первой части сезона УПЛ «Колос» выступил на привычном для себя уровне. В 13-и сыгранных турах команда набрала 18 очков.
Последний матч в чемпионате «Колос» провел в Киеве против «Динамо», где удалось добыть один зачетный пункт – ничья 2:2.
«Шахтер» после зимней паузы будет пытаться догнать и перегнать «Динамо». От лидера чемпионата Украины «горняки» отстают на один балл.
Первый раз в этом сезоне «Шахтер» и «Колос» встретились в первом туре. Тогда «горняки» обыграли соперника со счетом 3:1.
Информация для ставок
- «Колос» проиграл все пять матчей против «Шахтера»
- В двух прошлых матчах против «Колоса» «горняки» побеждали с преимуществом в два гола
- «Колос» не побеждал в пяти из семи домашних матчах чемпионата
Прогноз
«Шахтер» находится в ситуации, когда потеря очков может существенно усугубить шансы горняков в борьбе за чемпионский титул. Как показывает статистика, «Колос» является очень удобным соперником для «горняков».
Предлагаем взять ставку на победу «Шахтера» с форой (-1,5) по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.
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