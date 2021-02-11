«Колос» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (13.02.2021)

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сегодня, 23:03

В 14-м туре чемпионата Украины пройдет матч «Колос» — «Шахтер». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который пройдет 13 февраля.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Шахтера» в этой игре букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.28. Заключить пари на домашнюю викторию «Колоса» можно с коэффициентом 9.70, а ничья идет с котировкой 6.00.

С приличным преимуществом в линии БК идут ставки на то, что матч получится результативным. Исход с тоталом больше (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.47, меньше – 2.70.

Форма команд

В первой части сезона УПЛ «Колос» выступил на привычном для себя уровне. В 13-и сыгранных турах команда набрала 18 очков.

Последний матч в чемпионате «Колос» провел в Киеве против «Динамо», где удалось добыть один зачетный пункт – ничья 2:2.

«Шахтер» после зимней паузы будет пытаться догнать и перегнать «Динамо». От лидера чемпионата Украины «горняки» отстают на один балл.

Первый раз в этом сезоне «Шахтер» и «Колос» встретились в первом туре. Тогда «горняки» обыграли соперника со счетом 3:1.

Информация для ставок

«Колос» проиграл все пять матчей против «Шахтера»

В двух прошлых матчах против «Колоса» «горняки» побеждали с преимуществом в два гола

«Колос» не побеждал в пяти из семи домашних матчах чемпионата

Прогноз

«Шахтер» находится в ситуации, когда потеря очков может существенно усугубить шансы горняков в борьбе за чемпионский титул. Как показывает статистика, «Колос» является очень удобным соперником для «горняков».

Предлагаем взять ставку на победу «Шахтера» с форой (-1,5) по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.

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