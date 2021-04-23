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«Колос» — «Ворскла». Прогноз на матч чемпионата Украины (24.04.2021)

вчера, 06:55

В 23-м туре УПЛ «Колос» сыграет дома с «Ворсклой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не определила фаворита в этом поединке. Коэффициент на победу каждой из команд составил 2.65. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.98, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.83. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.75.

Форма команд

«Ворскла» победой над «Зарей» (4:2) в минувшем туре чемпионата обострила интригу в борьбе за третье место. Сейчас команда отстает от луганского клуба на одно очко, при этом проведя на одну игру больше. Коллектив из Полтавы демонстрирует неплохой футбол и много забивает. Неделей ранее «Ворскла» переиграла «Львов» (2:1).

«Колос» продолжает стабильно набирать очки, удерживая шестую позицию в турнирной таблице. Команда давно не проигрывает и отстает от ближайших соперников на 2-3 очка перед началом 23-го тура. При успешных результатах команда из Ковалевки может всерьез претендовать на зону еврокубков. В прошлом туре «Колос» сыграл вничью с «Днепром-1» (1:1), а туром ранее обыграл «Олимпик» (2:1).

Информация для ставок

  • «Колос» не проигрывает шесть матчей подряд в чемпионате Украины
  • «Ворксла» выиграла пять из семи последних матчей УПЛ
  • «Колос» проиграл четыре последних матча с «Ворсклой»
  • В четырех последних матчах между клубами сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ворскла» находится в хорошей форме и, скорее всего, попытается с первых минут завладеть преимуществом в матче. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.59 1.68 2.19
Лига Ставок 1.94 1.80 1.52 2.42
1XBET 1.34 3.30
BetBoom 2.17 1.61 1.61 2.17 1.30 3.20
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:32
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Ворскла»
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