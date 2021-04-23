«Колос» — «Ворскла». Прогноз на матч чемпионата Украины (24.04.2021)

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вчера, 06:55

В 23-м туре УПЛ «Колос» сыграет дома с «Ворсклой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не определила фаворита в этом поединке. Коэффициент на победу каждой из команд составил 2.65. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.98, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.83. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.75.

Форма команд

«Ворскла» победой над «Зарей» (4:2) в минувшем туре чемпионата обострила интригу в борьбе за третье место. Сейчас команда отстает от луганского клуба на одно очко, при этом проведя на одну игру больше. Коллектив из Полтавы демонстрирует неплохой футбол и много забивает. Неделей ранее «Ворскла» переиграла «Львов» (2:1).

«Колос» продолжает стабильно набирать очки, удерживая шестую позицию в турнирной таблице. Команда давно не проигрывает и отстает от ближайших соперников на 2-3 очка перед началом 23-го тура. При успешных результатах команда из Ковалевки может всерьез претендовать на зону еврокубков. В прошлом туре «Колос» сыграл вничью с «Днепром-1» (1:1), а туром ранее обыграл «Олимпик» (2:1).

Информация для ставок

«Колос» не проигрывает шесть матчей подряд в чемпионате Украины

«Ворксла» выиграла пять из семи последних матчей УПЛ

«Колос» проиграл четыре последних матча с «Ворсклой»

В четырех последних матчах между клубами сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ворскла» находится в хорошей форме и, скорее всего, попытается с первых минут завладеть преимуществом в матче. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.65.