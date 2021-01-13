«Коньяспор» — «Газиантеп». Прогноз на матч Кубка Турции (13.01.2021)

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13 января 2021, 06:13

«Коньяспор» и «Газиантеп» сыграют в 1/8 финала Кубка Турции. Каковы шансы хозяев на выход в четвертьфинал?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет предоставляет следующие коэффициенты на эту встречу: триумф «Коньяспора» можно взять за 2,41, ничья доступна за 3,30, победа «Газиантепа» котируется в 3,02.

Тотал в этом матче установлен на значении 2,5. Больше можно сыграть за 2,26, а меньше за 1,71.

Форма команд

В последних двух турах чемпионата Турции «Коньяспор» одержал победу над «Галатасараем» (4:3), а также потерпел поражение от «Карагюмрюка» со счетом 1:2.

У «Газиантепа» в последних двух матчах столько же набранных очков. Клуб переиграл «Анкарагюджю» со счетом 2:0, а также уступил «Сивасспору» (1:2).

Информация для ставок

«Коньяспор» побеждал в 6 из 10 последних домашних матчей, 2 завершились поражением

«Газиантеп» выиграл 3 из 10 последних выездных матчей, в 3 встречах клуб не смог набрать очки

В последней очной встрече команд была зафиксирована ничья (0:0)

«Газиантеп» недавно выиграл 5 матчей подряд

В последних 15 поединках «Газиантеп» забил 31 гол

«Коньяспор» в последних 15 играх забил 29 мячей

Прогноз

По нашему мнению, у команд равные шансы на выход в четвертьфинал. Рассчитываем на то, что оба клуба выйдут играть на победу. Наша ставка — на ничью за 3,30.