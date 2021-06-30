«Коринтианс» — «Сан-Паулу». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (01.07.21)

1625018970

вчера, 05:09

В 8-м туре бразильской Серии A «Коринтианс» примет на своем поле «Сан-Паулу». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой встрече отдают минимальное предпочтение «Сан-Паулу». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход котируется в 3.14. Победа «Коринтианса» представлена коэффициентом 2.93.

Сделать ставку на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.53. Низовой исход матча (ТМ 2,5) оценивается в 1.58.

Форма команд

Сыграв семь матчей в чемпионате Бразилии, «Коринтианс» набрал девять очков. В прошлом туре Серии A команда сыграла вничью на выезде с «Флуминенсе» (1:1), а перед этим добилась трудовой победы дома над «Спорт Ресифи» (2:1). В этом сезоне команда потерпела 2 поражения. Неудачными для «Коринтианса» оказались поединки против «Брагантино» (1:2) и «Атлетико» Г в стартовом туре (0:1).

«Сан-Паулу» пока находится в поисках своей игры. К восьмому туру бразильской Серии A команда подходит с нулем в графе «победы» при 4 ничьих и 3 поражениях. Две последних игры в лиге клуб свел к ничейным результатам, поделив очки с «Куябой» (2:2) и «Сеарой» (1:1). Прежде «Сан-Паулу» не выстоял в гостях у «Сантоса» (0:2). На данный момент гости предстоящей встречи возглавляют группу вылета.

Информация для ставок

«Коринтианс» не проигрывал в 16 прошлых домашних матчах против «Сан-Паулу»

В 8 из 10 прошлых матчей «Коринтианс» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)

В 5 предыдущих гостевых матчах «Сан-Паулу» в лиге также сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Коринтианс» успешно проводит домашние матчи против «Сан-Паулу», который сейчас находится в неважной форме. Учитывая статистику очных встреч, а также актуальную форму гостей, предлагаем ставку на победу «Коринтианса» с форой (0) по коэффициенту 2.16 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.4 на то, что только одна команда забьет в обоих таймах в матче «ВПС Вааса» — «Экенас».