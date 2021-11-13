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Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

13 ноября 2021, 12:27

В пятом туре квалификации ЧМ-2022 в Африке сборная Кот-д'Ивуара на домашнем стадионе сыграет против национальной команды Мозамбика. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Отбор ЧМ-2022. Африка
Кот-д'Ивуар
Мозамбик
3 : 0
завершен
13 ноября 2021, 22:00
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила букмекерская контора Мелбет, Кот-д'Ивуар является очевидным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.21, ничья идёт по коэффициенту 5.35, а победа Мозамбика — по котировке 13.00.

Аналитики также предполагают, что команды сыграют в низовом формате. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.79, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Кот-д'Ивуар идет в лидерах квартета D. В четырех турах квалификации чемпионата мира команда набрала 10 очков, оформив три победы и стартовую ничью с предстоящим соперником (0:0). В предыдущем туре отборочного цикла ивуарийцы обыграли на домашней арене национальную команду Малави (2:1).

Мозамбик – это главный аутсайдер группы, набравший только один балл в четырех играх. После стартовой ничьи с Кот-д'Ивуаром (0:0) команда последовательно потерпела три поражения, лившись шансов на продолжение борьбы – Камерун (0:1 и 1:3) и Малави (0:1).

Информация для ставок

  • Кот-д'Ивуар никогда не проигрывал Мозамбику – три победы и две ничьи
  • В 4 прошлых очных встречах команд ставка на ТМ(2,5) принесла выигрыш
  • Кот-д'Ивуар побеждал в 8 последних поединках на домашней арене во всех турнирах

Прогноз

Кот-д'Ивуар опережает Камерун только на один балл в турнирной таблице, поэтому потеря очков в предстоящем матче может поставить команду в сложное положение. Учитывая это, а также плохие результаты Мозамбика, предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.52 1.84 1.99 1.47 2.70
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Все комментарии
kfhu4574v2ay
kfhu4574v2ay
13 ноября в 18:33
Кот-д'Ивуар выиграет матч
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k7qcnpn9ujrp
13 ноября в 15:54
Кот-д'Ивуар одержит победу.
shlomo
shlomo
13 ноября в 13:30
Хозяева не проиграют
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