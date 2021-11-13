Кот-д'Ивуар – Мозамбик. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (13.11.2021)

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13 ноября 2021, 12:27

В пятом туре квалификации ЧМ -2022 в Африке сборная Кот-д'Ивуара на домашнем стадионе сыграет против национальной команды Мозамбика. Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила букмекерская контора Мелбет, Кот-д'Ивуар является очевидным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.21, ничья идёт по коэффициенту 5.35, а победа Мозамбика — по котировке 13.00.

Аналитики также предполагают, что команды сыграют в низовом формате. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.79, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Кот-д'Ивуар идет в лидерах квартета D. В четырех турах квалификации чемпионата мира команда набрала 10 очков, оформив три победы и стартовую ничью с предстоящим соперником (0:0). В предыдущем туре отборочного цикла ивуарийцы обыграли на домашней арене национальную команду Малави (2:1).

Мозамбик – это главный аутсайдер группы, набравший только один балл в четырех играх. После стартовой ничьи с Кот-д'Ивуаром (0:0) команда последовательно потерпела три поражения, лившись шансов на продолжение борьбы – Камерун (0:1 и 1:3) и Малави (0:1).

Информация для ставок

Кот-д'Ивуар никогда не проигрывал Мозамбику – три победы и две ничьи

В 4 прошлых очных встречах команд ставка на ТМ(2,5) принесла выигрыш

Кот-д'Ивуар побеждал в 8 последних поединках на домашней арене во всех турнирах

Прогноз

Кот-д'Ивуар опережает Камерун только на один балл в турнирной таблице, поэтому потеря очков в предстоящем матче может поставить команду в сложное положение. Учитывая это, а также плохие результаты Мозамбика, предлагаем ставку на победу хозяев с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.