«Ковентри Сити» — «Брентфорд». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (20.02.2021)

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вчера, 18:08

«Ковентри Сити» сыграет с «Брентфордом» в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. Поединок запланирован на 20 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом матче ставки на победу «Брентфорда» принимаются по коэффициенту 1.83. Также можно поставить на победу «Ковентри Сити» за 4.40. Ничейный исход оценивают в 3.60.

Форма команд

«Ковентри Сити» занимает 20-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа и имеет в активе 31 очко. Это не лучший сезон в исполнении клуба, но иногда «Ковентри» выдает интересные матчи. В нынешнем сезоне команда пропустила 42 гола и забила 27. Поединок против «Брентфорда» будет очень сложным, но и гостям не стоит рассчитывать на теплую встречу.

«Брентфорд» не зря является фаворитом этого противостояния. У команды вторая строчка в таблице и 57 пунктов в активе. В нынешнем сезоне «пчелы» забили 56 голов и пропустили всего 32. «Брентфорд» очень хочет попасть в АПЛ и делает для этого все возможное. Клубу необходимо обыгрывать аутсайдера, чтобы забрать очередные три очка.

Информация для ставок

«Ковентри Сити» не может победить в пяти матчах кряду

«Брентфорд» забивал в четырех из последних пяти матчей

«Ковентри» пропускал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

Актуальная ставка в этом матче — «только „Брентфорд“ забьет» по коэффициенту 3.05. Гости в нынешнем сезоне очень хороши в атаке. Стоит рассчитывать на то, что «Брентфорд» может оставить несколько мячей в сетке ворот хозяев.