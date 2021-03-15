КПР — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

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вчера, 22:50

« КПР » играет против «Миллуолла», этот поединок состоится в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. В нынешнем сезоне только «Миллуолл» может похвастаться хорошей игрой в чемпионате, тогда как у КПР нет никакого желания сражаться и показывать хорошие результаты. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является КПР , на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 2.40. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 3.20. Еще одна ставка — победа «Миллуолла» (3.10).

Форма команд

КПР очень нестабилен в этом сезоне, клуб забыл о том, что когда-то он играл в Премьер-Лиге. Команда находится на 13-й строчке в турнирной таблице и набрала 46 пунктов. Клуб победил в 12 матчах, десять раз играл вничью и проиграл в 13 поединках. КПР забил 35 мячей и пропустил 40 голов. В последних матчах у команды прослеживалась хорошая игра, но это была одноразовая акция, в поединке против «Миллуолла» клуб вновь может показать плохой результат.

«Миллуолл» находится на десятой строчке в таблице. Команда набрала 49 пунктов. Клуб выиграл 11 поединков, 16 раз играл вничью и проиграл в девяти матчах. Также команда забила 35 голов и пропустила 33 мяча. В последних поединках «Миллуолл» показывает те же результаты, что и КПР . Именно этим и примечателен этот матч, в очной встрече будут сражаться клубы, которые находятся в очень плохой форме. Зачастую именно такие матчи оказываются самыми интригующими.

Информация для ставок

«Миллуолл» выиграл два матча из последних пяти

КПР проиграл три поединка из последних пяти

проиграл три поединка из последних пяти «Миллуолл» забил пять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на гол с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 2.27. Также стоит присмотреться к ставке на количество голов в матче (2-3) по коэффициенту 1.92.