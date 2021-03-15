КПР — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.03.2021)

«КПР» играет против «Миллуолла», этот поединок состоится в рамках очередного тура английского Чемпионшипа. В нынешнем сезоне только «Миллуолл» может похвастаться хорошей игрой в чемпионате, тогда как у КПР нет никакого желания сражаться и показывать хорошие результаты. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является КПР, на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 2.40. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по коэффициенту 3.20. Еще одна ставка — победа «Миллуолла» (3.10).
Форма команд
КПР очень нестабилен в этом сезоне, клуб забыл о том, что когда-то он играл в Премьер-Лиге. Команда находится на 13-й строчке в турнирной таблице и набрала 46 пунктов. Клуб победил в 12 матчах, десять раз играл вничью и проиграл в 13 поединках. КПР забил 35 мячей и пропустил 40 голов. В последних матчах у команды прослеживалась хорошая игра, но это была одноразовая акция, в поединке против «Миллуолла» клуб вновь может показать плохой результат.
«Миллуолл» находится на десятой строчке в таблице. Команда набрала 49 пунктов. Клуб выиграл 11 поединков, 16 раз играл вничью и проиграл в девяти матчах. Также команда забила 35 голов и пропустила 33 мяча. В последних поединках «Миллуолл» показывает те же результаты, что и КПР. Именно этим и примечателен этот матч, в очной встрече будут сражаться клубы, которые находятся в очень плохой форме. Зачастую именно такие матчи оказываются самыми интригующими.
Информация для ставок
- «Миллуолл» выиграл два матча из последних пяти
- КПР проиграл три поединка из последних пяти
- «Миллуолл» забил пять мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на гол с 76-й по 90-ю минуту по коэффициенту 2.27. Также стоит присмотреться к ставке на количество голов в матче (2-3) по коэффициенту 1.92.