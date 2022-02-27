«Краковия» — «Термалика». Прогноз на матч польской Экстраклассы (28.02.2022)

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сегодня, 19:53

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Фонбет фаворитом встречи являются хозяева, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.75. Сделать прогноз на неожиданную победу гостей можно по коэффициенту 4.56, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.82. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Краковия» в нынешнем году демонстрирует неплохие результаты и проиграла за последние два месяца лишь один раз. В последних турах коллективу удалось завоевать четыре очка и сохранить свои ворота в неприкосновенности, сначала была домашняя победа над «Лехией» (2:0), а затем гостевая ничья с «Ягелонией» (0:0).

«Термалика» подобными успехами похвалиться не может. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата и имеет призрачные шансы на спасение. В минувших двух турах клуб провел встречи с «Легией» и «Лехом» и завершил их неутешительными результатами (0:0) и (0:5).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Краковии» насчитывает шесть поединков (четыре победы и две ничьих)

У «Термалики» всего одна победа в последних четырех встречах

Три из четырех минувших очных матча закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

«Термалика» не может забить на выезде в трех играх кряду

Прогноз