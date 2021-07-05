«Крузейро» — «Коритиба». Прогноз на матч бразильской Серии В (07.07.2021)

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вчера, 17:45

7 июля 2021 года «Крузейро» сыграет против «Коритиба». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом поединке стоит сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничейный исход по 3.00 и на победу гостей по 3.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Крузейро» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — девять очков. Клуб в этом сезоне выиграл только два матча, трижды играл вничью и проиграл четыре поединка. У клуба в активе 13 забитых и 16 пропущенных.

«Коритиба» является одним из лидеров турнира. Команда находится на второй строчке и набрала 19 баллов. В активе у этого бразильского клуба шесть побед, одна ничья и одно поражение. Команда забила десять мячей и пропустила четыре гола.

Информация для ставок

● «Коритиба» выиграла пять матчей кряду

● «Крузейро» не побеждает три матча подряд

● «Коритиба» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Крузейро» по 1.60.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.