ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБразилия. Серия B 2021

«Крузейро» — «Коритиба». Прогноз на матч бразильской Серии В (07.07.2021)

вчера, 17:45

7 июля 2021 года «Крузейро» сыграет против «Коритиба». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.423.003.42
BetBoom 2.40 2.80 3.40

Ставки букмекеров

В этом поединке стоит сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на ничейный исход по 3.00 и на победу гостей по 3.45.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Крузейро» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — девять очков. Клуб в этом сезоне выиграл только два матча, трижды играл вничью и проиграл четыре поединка. У клуба в активе 13 забитых и 16 пропущенных.

«Коритиба» является одним из лидеров турнира. Команда находится на второй строчке и набрала 19 баллов. В активе у этого бразильского клуба шесть побед, одна ничья и одно поражение. Команда забила десять мячей и пропустила четыре гола.

Информация для ставок

● «Коритиба» выиграла пять матчей кряду

● «Крузейро» не побеждает три матча подряд

● «Коритиба» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на исход с учетом форы (0) «Крузейро» по 1.60.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.00 1.86 1.55 2.52
BetBoom 1.73 2.01 1.43 2.65 1.19 4.20
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 18:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Коритиба».
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100