«Кёльн» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии (20.03.2021)

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вчера, 06:56

В 26-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» приедет в гости к одному из аутсайдеров сезона «Кёльну». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.47. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 6.5. Ничью можно сыграть за 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.59 за ТБ 2.5 и 2.35 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Боруссия» набрала хорошую форму и пытается восстановить всё то, что потеряла несколько месяцев назад, когда результаты команды были значительно хуже. Сейчас коллектив идет на пятом месте, имея в активе 42 очка. В прошлом туре «Боруссия» обыграла «Герту» (2:0), а немного ранее уступила «Баварии» (2:4).

«Кёльн» находится на 14-м месте, но от зоны вылета команду отделяет всего одно очко. Коллектив давно не выигрывает и не может похвастаться высокой результативностью. Чемпионат постепенно движется к заключительной стадии, и сейчас самое время активизироваться и начать добывать результат. В прошлом матче «Кёльн» проиграл «Униону» (1:2), а туром ранее сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

Информация для ставок

«Кёльн» проиграл четыре из пяти последних матчей в Бундеслиге

«Боруссия» из десяти выездных матчей во всех турнирах выиграла и проиграла по пять встреч

Пять из шести домашних матчей «Кёльна» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Боруссия» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Кёльном»

Прогноз

«Кёльн», исходя из статистики, часто играет низовые матчи на своем поле. Команда, вероятнее всего, закроется и будет отбиваться от атак дортмундской команды. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.