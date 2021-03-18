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«Кёльн» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии (20.03.2021)

вчера, 06:56

В 26-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» приедет в гости к одному из аутсайдеров сезона «Кёльну». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.124.931.47
Лига Ставок 6.80 5.00 1.44
Фонбет 6.80 4.70 1.45
Мелбет 7.30 5.05 1.46
Pin-Up.ru 7.20 5.00 1.46
BetBoom 7.15 4.96 1.44

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.47. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 6.5. Ничью можно сыграть за 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.59 за ТБ 2.5 и 2.35 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Боруссия» набрала хорошую форму и пытается восстановить всё то, что потеряла несколько месяцев назад, когда результаты команды были значительно хуже. Сейчас коллектив идет на пятом месте, имея в активе 42 очка. В прошлом туре «Боруссия» обыграла «Герту» (2:0), а немного ранее уступила «Баварии» (2:4).

«Кёльн» находится на 14-м месте, но от зоны вылета команду отделяет всего одно очко. Коллектив давно не выигрывает и не может похвастаться высокой результативностью. Чемпионат постепенно движется к заключительной стадии, и сейчас самое время активизироваться и начать добывать результат. В прошлом матче «Кёльн» проиграл «Униону» (1:2), а туром ранее сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

Информация для ставок

  • «Кёльн» проиграл четыре из пяти последних матчей в Бундеслиге
  • «Боруссия» из десяти выездных матчей во всех турнирах выиграла и проиграла по пять встреч
  • Пять из шести домашних матчей «Кёльна» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Боруссия» выиграла четыре из пяти последних встреч с «Кёльном»

Прогноз

«Кёльн», исходя из статистики, часто играет низовые матчи на своем поле. Команда, вероятнее всего, закроется и будет отбиваться от атак дортмундской команды. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.60 1.93 1.97
Лига Ставок 2.41 1.57 1.90 1.91
Мелбет 2.48 1.64
Pin-Up.ru 4.20 1.24 2.47 1.57 1.92 1.92
BetBoom 4.23 1.24 2.48 1.57 1.93 1.93
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shlomo
shlomo
вчера в 08:28
Боруссия возьмет три очка
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