«Ланс» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (26.11.2021)

«Ланс» и «Анже» проведут очную встречу в матче 15-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 26 ноября 2021 года.
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2 : 2
завершен
26 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ланс» фаворитом данной встречи. Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по котировке 1.95. Заиграть ничейный исход поединка можно по коэффициенту 3.78, а победа «Анже» доступна по цене 4.18.
Если же рассматривать линию результативности этой игры, то здесь преимущество на стороне низового формата. Ставки на ТМ(2,5) мячей доступны по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.98.
Форма команд
«Ланс» в пяти последних турах чемпионата потерпел три поражения. Из-за недобора очков команда рухнула на четвертую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Ренн» и «Ниццу».
В предыдущем туре Лиги 1 «Ланс» неожиданно и крупно уступил на выезде «Бресту» (0:4), хотя прежде красно-желтые отметились седьмой победой в сезоне, которую они взяли в домашней игре с «Труа» (4:0).
У «Анже» тоже наметился регресс после успешного старта сезона. Команда в пяти прошлых турах лиги побеждала только однажды, когда ей удалось дома справиться с «Лорьяном» (1:0). На данный момент «Анже» идет шестым в общем зачете, отставая от зоны еврокубков на два балла.
Информация для ставок
- 5 из прошлых 6 матчей на выезде «Анже» закончил вничью
- «Ланс» побеждал в 3 последних домашних поединках чемпионата
- В 4 прошлых домашних матчах «Ланса» выиграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
«Ланс» приучил своих болельщиков к домашним победам. На домашней арене красно-желтые действительно играют мощно, а неудача в прошлом туре должна дополнительно мотивировать хозяев. «Анже» в гостях побеждает редко, поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.95 в БК Фонбет.