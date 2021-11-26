«Ланс» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (26.11.2021)

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26 ноября 2021, 13:03

«Ланс» и «Анже» проведут очную встречу в матче 15-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 26 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ланс» фаворитом данной встречи. Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по котировке 1.95. Заиграть ничейный исход поединка можно по коэффициенту 3.78, а победа «Анже» доступна по цене 4.18.

Если же рассматривать линию результативности этой игры, то здесь преимущество на стороне низового формата. Ставки на ТМ(2,5) мячей доступны по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Ланс» в пяти последних турах чемпионата потерпел три поражения. Из-за недобора очков команда рухнула на четвертую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Ренн» и «Ниццу».

В предыдущем туре Лиги 1 «Ланс» неожиданно и крупно уступил на выезде «Бресту» (0:4), хотя прежде красно-желтые отметились седьмой победой в сезоне, которую они взяли в домашней игре с «Труа» (4:0).

У «Анже» тоже наметился регресс после успешного старта сезона. Команда в пяти прошлых турах лиги побеждала только однажды, когда ей удалось дома справиться с «Лорьяном» (1:0). На данный момент «Анже» идет шестым в общем зачете, отставая от зоны еврокубков на два балла.

Информация для ставок

5 из прошлых 6 матчей на выезде «Анже» закончил вничью

«Ланс» побеждал в 3 последних домашних поединках чемпионата

В 4 прошлых домашних матчах «Ланса» выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Ланс» приучил своих болельщиков к домашним победам. На домашней арене красно-желтые действительно играют мощно, а неудача в прошлом туре должна дополнительно мотивировать хозяев. «Анже» в гостях побеждает редко, поэтому рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.95 в БК Фонбет.