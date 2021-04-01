«Лас-Пальмас» — «Луго». Прогноз на матч испанской Сегунды (01.04.2021)

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вчера, 13:55

«Лас-Пальмас» сыграет против «Луго» в рамках очередного тура испанской Сегунды 1 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

«Лас-Пальмас» — фаворит этого матча, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 3.20. Также можно сделать ставку на победу «Луго» за 3.85 и на ничейный исход за 3.20.

Форма команд

«Лас-Пальмас» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне у клуба десять побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда набрала 40 пунктов. «Лас-Пальмас» не мечтает о попадании в Примеру и поставил себе цель не вылететь в Терсеру. Клуб в последних матчах играет не лучшим образом и часто теряет очки.

«Луго» идет на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 36 баллов. Команда находится на восьмой позиции. В активе «Луго» восемь побед, 12 ничьих и 11 поражений. В последних матчах у «Луго» все очень плохо, клуб практически в каждом поединке теряет очки. Поединок против «Лас-Пальмаса» будет очень сложным.

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» выиграл только один матч из последних пяти

«Луго» не может победить в Сегунде вот уже девять матчей кряду

«Лас-Пальмас» пропустил девять мячей за последние пять поединков

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.20 и на «тотал голов больше 2,5» за 2.60. Оба клуба будут нацелены на победу, так как им нужны очки, чтобы удержаться в Сегунде на следующий сезон. Грядет интересный поединок, и здесь точно будет на что посмотреть.

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