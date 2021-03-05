«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (06.03.2021)

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05 марта 2021, 03:00

«Лас-Пальмас» примет на своем поле «Райо Вальекано» в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом поединка «Райо Вальекано», на победу клуба из пригорода Мадрида можно поставить за 2.45. Победа «Лас-Пальмаса» представлена коэффициентом 3.30. Также можно поставить на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Лас-Пальмас» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл девять матчей, восемь раз сыграл вничью и проиграл в десяти поединках. В активе у команды 35 очков. За всё время «Лас-Пальмас» забил 27 мячей и пропустил в свои ворота 36 голов. Последнее время клуб с Канарских островов слишком часто проигрывает.

«Райо Вальекано» находится на шестой строчке в чемпионате и имеет в активе 42 очка. Это место позволяет сражаться за попадание Примеру. В нынешнем сезоне «Райо» забил 31 гол и пропустил 26 мячей. В активе клуба 12 побед, 6 ничьих и 9 поражений. В последних матчах «Райо Вальекано» не показывает хорошей игры и не может похвастаться стабильностью результатов. Поединок против «Лас-Пальмаса» выглядит отличным шансом набрать 3 очка.

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» выиграл всего один матч из последних пяти

«Райо Вальекано» не проиграл в трех из последних пяти матчей

«Лас-Пальмас» выиграл 8 домашних матчей из 13

Прогноз

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на то, что «Лас-Пальмас» забьет гол в первом тайме, с коэффициентом 1.50. Также можно поставить на то, что обе команды забьют хотя бы в одном из таймов, по коэффициенту 2.80.