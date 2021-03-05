«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (06.03.2021)

«Лас-Пальмас» примет на своем поле «Райо Вальекано» в рамках 28-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.
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1 : 1
завершен
06 марта 2021, 20:15
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры считают фаворитом поединка «Райо Вальекано», на победу клуба из пригорода Мадрида можно поставить за 2.45. Победа «Лас-Пальмаса» представлена коэффициентом 3.30. Также можно поставить на ничейный исход за 3.30.
Форма команд
«Лас-Пальмас» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл девять матчей, восемь раз сыграл вничью и проиграл в десяти поединках. В активе у команды 35 очков. За всё время «Лас-Пальмас» забил 27 мячей и пропустил в свои ворота 36 голов. Последнее время клуб с Канарских островов слишком часто проигрывает.
«Райо Вальекано» находится на шестой строчке в чемпионате и имеет в активе 42 очка. Это место позволяет сражаться за попадание Примеру. В нынешнем сезоне «Райо» забил 31 гол и пропустил 26 мячей. В активе клуба 12 побед, 6 ничьих и 9 поражений. В последних матчах «Райо Вальекано» не показывает хорошей игры и не может похвастаться стабильностью результатов. Поединок против «Лас-Пальмаса» выглядит отличным шансом набрать 3 очка.
Информация для ставок
- «Лас-Пальмас» выиграл всего один матч из последних пяти
- «Райо Вальекано» не проиграл в трех из последних пяти матчей
- «Лас-Пальмас» выиграл 8 домашних матчей из 13
Прогноз
В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на то, что «Лас-Пальмас» забьет гол в первом тайме, с коэффициентом 1.50. Также можно поставить на то, что обе команды забьют хотя бы в одном из таймов, по коэффициенту 2.80.