«Лас-Пальмас» — «Сабадель». Прогноз на матч испанской Сегунды (07.02.2021)

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сегодня, 08:59

«Лас-Пальмас» принимает «Сабадель» на своем поле в рамках 24-го тура испанской Сегунды. Этот поединок состоится 7 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити уже представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в то, что победителем данного противостояния будет «Лас-Пальмас». На победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.06. Ничейный исход оценили в 3.30, а победу «Сабаделя» в 4.20. Это будет непростой матч для обеих команд, но «Лас-Пальмас» выглядит свежее и увереннее.

Форма команд

«Лас-Пальмас» находится на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 32 пункта. Свой последний поединок клуб проиграл «Мирандесу» (0:2). Несмотря на то, что «Лас-Пальмас» далеко от зоны плей-офф, команда показывает неплохую игру в нынешнем сезоне. После вылета из Примеры команду покинули некоторые игроки, из-за чего «Лас-Пальмас» начало лихорадить. Победа над «Сабаделем» может изменить настрой команды.

«Сабадель» находится на 19-й строчке в таблице, у клуба 22 пункта в активе. В случае поражения «Лас-Пальмасу» эта команда может усугубить свое положение и увеличить шансы на вылет в низший дивизион. Свой последний поединок «Сабадель» сыграл вничью с «Логроньесом» (0:0).

Информация для ставок

«Сабадель» пять матчей кряду сыграл вничью

«Лас-Пальмас» победил в трех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Лас-Пальмас» победит хотя бы в одном из таймов — коэффициент 1.57. Хозяева поля выглядят фаворитами за счет своего положения в турнирной таблице. Также можно поставить на «оба тайма меньше 1,5 гола» — коэффициент 1.88. Оба клуба очень мало забивают.

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