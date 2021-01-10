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«Леганес» — «Альмерия»: прогноз на матч Сегунды (10.01.2021)

10 января 2021, 12:46

«Леганес» находится в хорошей форме. Хватит ли этого, чтобы справиться с «Альмерией», которая сейчас играет действительно качественно?

Испания. Сегунда 2020/2021
Леганес
Альмерия
- : -
матч перенесен
10 января 2021, 16:00
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Fonbet 2.25 3.10 3.50
Мелбет 2.25 3.06 3.60
Лига ставок 2.21 3.00 3.55

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет можно увидеть следующие котировки на эту игру. Победа «Леганеса» доступна за 2,23, ничья находится на значении 3,08, а триумф «Альмерии» доступен за 3,62. Тотал в этом поединке можно взять за 1,56, а меньше доступно за 2,58.

Форма команд

«Леганес» не проигрывает на протяжении четырех последних поединков – три ничьи и одна победа. Команда сумела квалифицироваться в 1/16 Кубка Испании, переиграв в предыдущей стадии «Сокуэльямос» (2:0). В рамках национального первенства команда идет на пятой позиции с отставанием от лидера в восемь очков. В Сегунде «Леганес» не побеждает уже на протяжении четырех игр кряду.

«Альмерия» идет на третьем месте во втором по силе чемпионате Испании. Отрыв от лидера составляет один зачетный пункт. В прошлом туре команде удалось уверенно разобраться с «Понферрадиной» (3:1). Очень важно для клуба сохранять такую результативность при столь надежных действиях в построении оборонительной игры.

Информация для ставок

• «Леганес» был сильнее в восьми из 10 последних домашних встреч
• «Альмерия» выиграла восемь из 10 последних выездных встреч
• «Леганес» на домашней арене на протяжении уже двенадцати встреч не играет вничью, а у «Альмерии» такая серия насчитывает уже четырнадцать поединков

Прогноз

По нашему мнению, в этом поединке однозначно стоит рассмотреть ставку на ничью. Обе команды находятся в хорошей форме. Возможно, есть небольшое преимущество у «Альмерии», но реализовать это в гостевом поединке им вряд ли удастся. Ничего не придумываем и играем ничью в букмекерской конторе Фонбет за котировку 2,78.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Fonbet 2.25 3.10 3.50
Мелбет 2.25 3.06 3.60
Лига ставок 2.21 3.00 3.55
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shlomo
shlomo
10 января в 19:49
Леганес будет сопротивляться....
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