ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Леганес» — «Фуэнлабрада»: прогноз на матч Сегунды (20.03.2021)

вчера, 12:04

«Леганес» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 30-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.793.315.63
Фонбет Live! 31.00 4.50 1.25
Мелбет 1.96 3.02 4.26
Pin-Up.ru 2.00 2.95 4.30

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Леганес», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на победу «Фуэнлабрады» по 5.70, а на ничейный исход по 3.50.

Форма команд

«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне у команды 16 побед, пять ничьих и восемь поражений. Команда забила 34 гола и пропустила 22 мяча. В последних матчах у «Леганеса» все хорошо, команда практически не испытывает никаких проблем.

«Фуэнлабрада» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла семь поединков, 15 раз играла вничью и проиграла семь матчей. Клуб забил 30 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах у «Фуэнлабрады» не получается выигрывать, клуб часто теряет очки. Команда не отличается хорошей игрой в защите, из-за этого она пропускает практически в каждом матче.

Информация для ставок

● «Леганес» проиграл только один матч из последних пяти
● «Фуэнлабрада» не может победить в Сегунде вот уже четыре матча кряду
● «Леганес» пропустил всего три мяча в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.82. Также стоит присмотреться к ставке на то, что обе забьют по 2.35. Хозяева выглядят фаворитами в этом противостоянии.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Ковентри Сити» — «Уикомб Уондерерс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.89 1.99 1.50 2.71
Мелбет 1.45 2.95
Pin-Up.ru 1.72 2.02 1.43 2.65 1.19 4.30
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
19 мартаСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Леганес»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100