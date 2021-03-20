«Леганес» — «Фуэнлабрада»: прогноз на матч Сегунды (20.03.2021)

«Леганес» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 30-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.
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0 : 2
завершен
вчера, 22:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является «Леганес», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на победу «Фуэнлабрады» по 5.70, а на ничейный исход по 3.50.
Форма команд
«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне у команды 16 побед, пять ничьих и восемь поражений. Команда забила 34 гола и пропустила 22 мяча. В последних матчах у «Леганеса» все хорошо, команда практически не испытывает никаких проблем.
«Фуэнлабрада» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла семь поединков, 15 раз играла вничью и проиграла семь матчей. Клуб забил 30 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах у «Фуэнлабрады» не получается выигрывать, клуб часто теряет очки. Команда не отличается хорошей игрой в защите, из-за этого она пропускает практически в каждом матче.
Информация для ставок
● «Леганес» проиграл только один матч из последних пяти
● «Фуэнлабрада» не может победить в Сегунде вот уже четыре матча кряду
● «Леганес» пропустил всего три мяча в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.82. Также стоит присмотреться к ставке на то, что обе забьют по 2.35. Хозяева выглядят фаворитами в этом противостоянии.
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