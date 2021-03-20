«Леганес» — «Фуэнлабрада»: прогноз на матч Сегунды (20.03.2021)

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вчера, 12:04

«Леганес» сыграет против «Фуэнлабрады» в рамках 30-го тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 20 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Леганес», на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на победу «Фуэнлабрады» по 5.70, а на ничейный исход по 3.50.

Форма команд

«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 53 пункта. В нынешнем сезоне у команды 16 побед, пять ничьих и восемь поражений. Команда забила 34 гола и пропустила 22 мяча. В последних матчах у «Леганеса» все хорошо, команда практически не испытывает никаких проблем.

«Фуэнлабрада» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла семь поединков, 15 раз играла вничью и проиграла семь матчей. Клуб забил 30 голов и пропустил 31 мяч. В последних матчах у «Фуэнлабрады» не получается выигрывать, клуб часто теряет очки. Команда не отличается хорошей игрой в защите, из-за этого она пропускает практически в каждом матче.

Информация для ставок

● «Леганес» проиграл только один матч из последних пяти

● «Фуэнлабрада» не может победить в Сегунде вот уже четыре матча кряду

● «Леганес» пропустил всего три мяча в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.82. Также стоит присмотреться к ставке на то, что обе забьют по 2.35. Хозяева выглядят фаворитами в этом противостоянии.

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