«Леганес» — «Тенерифе»: прогноз на матч Сегунды (21.02.2021)

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сегодня, 09:29

«Леганес» играет против «Тенерифе» в 26-м туре испанской Сегунды. Этот матч состоится 21 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры дают прогноз, что в этом матче победит «Леганес» с коэффициентом 2.38. Также можно сделать ставку на победу «Тенерифе» за 3.70 и на ничейный исход за 2.80.

Форма команд

«Леганес» находится на четвертой строчке в таблице и имеет 46 пунктов в активе. В этом сезоне «Леганес» забил 30 голов и пропустил 20 мячей. Последние матчи с участием «Леганеса» действительно приятно смотреть, клуб встал на победную тропу. Также команда находится в зоне плей-офф, которая позволяет участвовать в борьбе за выход в Примеру.

«Тенерифе» расположился на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 33 пункта. В нынешнем сезоне у команды 22 забитых мяча и 23 пропущенных. «Тенерифе» выиграл девять матчей и шесть встреч сыграл вничью, также клуб десять раз проиграл в нынешнем сезоне.

Информация для ставок

● «Леганес» побеждает четыре матча кряду

● «Тенерифе» выиграл три матча из последних пяти

● У «Леганеса» 11 забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что гол будет забит с 76-й по 90-ю минуту с коэффициентом 2.48. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на первый гол «Леганеса» в первом тайме с коэффициентом 2.24. Это будет тяжелый поединок и для хозяев, и для гостей.

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