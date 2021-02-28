«Лестер» — «Арсенал»: прогноз на матч Премьер-Лиги (28.02.2021)

1614500268

сегодня, 11:17

«Лестер» принимает на своем поле лондонский «Арсенал». Этот поединок состоится в рамках очередного тура АПЛ .

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Лестер» — фаворит матча, поэтому предлагают ставку с коэффициентом 2.55. На ничейный исход можно поставить за 3.35, а на победу «Арсенала» за 2.85.

Форма команд

«Лестер» удивляет в этом сезоне. «Лисы» находятся на третьей строчке в турнирной таблице и имеют в активе 49 пунктов. Клуб забил 44 гола и пропустил 27 мячей. Также «Лестер» выиграл 15 матчей, четыре раза играл вничью и проиграл шесть поединков. «Лестер» имеет в активе столько же баллов, сколько и у идущего на второй строчке «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» находится на 11-й строчке в турнирной таблице. Микель Артета пока не может наладить игру как в атаке, так и в обороне. Лондонский клуб набрал 34 балла. Всего в активе «канониров» десять побед, четыре ничьих и 11 поражений. Клуб забил 31 мяч и пропустил 26 голов в 25 матчах АПЛ . Последние матчи с участием «канониров» плохи, лондонцы потеряли уверенность и редко побеждают.

Информация для ставок

● «Арсенал» выиграл один матч из последних пяти

● «Лестер» не проигрывает четыре матча кряду

● У «Лестера» шесть домашних побед из 12 в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.70. Также букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше 2.5 с коэффициентом 1.95.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Сельта» — «Вальядолид».