«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (15.05.2023)

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вчера, 21:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Лестера» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Лестер» набрал пять очков в последних матчах АПЛ и имеет очень сложное положение в турнирной таблице. Команда занимает 19 место с 30 очками в активе и от спасительного 17й позиции их отделяет два пункта. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» хозяевам важно набрать любые очки, ведь сейчас каждый балл очень ценен для самого неожиданного чемпиона Англии последних лет. Два последних поединка «Лестера» завершились поражением от «Фулхэма» (3:5) и ничьей с «Эвертоном» (2:2).

«Ливерпуль» проводит очень уверенный отрезок в чемпионате Англии и все еще имеет шансы попасть в топ-4 по итогам сезона. Сейчас «красные» имеют в своем активе 62 балла и отстает от двух соперников на четыре пункта, поэтому в предстоящей встрече их устроит только победа. В прошлом туре «Ливерпуль» минимально обыграл «Брентфорд» (1:0), а ранее с тем же счетом одолел «Фулхэм» (1:0).

Информация для ставок

«Лестер» выиграл лишь один матч из десяти последних матчей

«Ливерпуль» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Ливерпуль» и «Лестер» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды имеют важные задачи в этом сезоне, поэтому поединок будет очень сложный. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.