Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (15.05.2023)

вчера, 21:55
Лестер

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Лестера» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.194.801.58
Pari 5.20 4.70 1.55

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Лестер» набрал пять очков в последних матчах АПЛ и имеет очень сложное положение в турнирной таблице. Команда занимает 19 место с 30 очками в активе и от спасительного 17й позиции их отделяет два пункта. В предстоящей встрече с «Ливерпулем» хозяевам важно набрать любые очки, ведь сейчас каждый балл очень ценен для самого неожиданного чемпиона Англии последних лет. Два последних поединка «Лестера» завершились поражением от «Фулхэма» (3:5) и ничьей с «Эвертоном» (2:2).

«Ливерпуль» проводит очень уверенный отрезок в чемпионате Англии и все еще имеет шансы попасть в топ-4 по итогам сезона. Сейчас «красные» имеют в своем активе 62 балла и отстает от двух соперников на четыре пункта, поэтому в предстоящей встрече их устроит только победа. В прошлом туре «Ливерпуль» минимально обыграл «Брентфорд» (1:0), а ранее с тем же счетом одолел «Фулхэм» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лестер» выиграл лишь один матч из десяти последних матчей
  • «Ливерпуль» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах
  • «Ливерпуль» и «Лестер» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды имеют важные задачи в этом сезоне, поэтому поединок будет очень сложный. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 2.20 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:07
В этом матче скорее всего что "Ливерпуль" одержит победу и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 