«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (12.12.2021)

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сегодня, 11:23

«Лестер Сити» примет «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 16-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Лестер». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа гостей в 4.50.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Лестер» расположился в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе коллектива 19 пунктов. У команды пять побед, четыре ничейных результата и шесть поражений. «Лисы» забили 23 гола и пропустили 27 мячей. В последних поединках «Лестер» проиграл «Астон Вилле», а также сыграл вничью с «Саутгемптоном» и победил «Уотфорд».

«Ньюкасл» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба десять баллов. У команды одна победа, семь ничьих и семь поражений. Всего у коллектива 17 забитых и 30 пропущенных голов. В последних встречах «Ньюкасл» выиграл у «Бернли», а также сыграл вничью с «Норвичем» и уступил «Арсеналу».

Информация для ставок

«Ньюкасл» победил в одной игре из последних десяти

«Лестер» не побеждает три игры кряду

У «Ньюкасла» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Ньюкасла“» по коэффициенту 2.10. Несмотря на то, что «Ньюкасл» выиграл один матч за последние десять игр, сейчас этот клуб выглядит хорошо, у «Лестера» наблюдается спад. Гости могут побороться минимум за один балл в матче.