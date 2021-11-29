«Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (30.11.2021)

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29 ноября 2021, 17:46

«Лидс» играет против «Кристал Пэлас» в рамках 14-го тура АПЛ . Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Лидс». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45. Победу гостей оценивают коэффициентом 2.95, а ничейный исход в 3.25.

Форма команд

«Лидс» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого английского коллектива — две победы, шесть ничьих и пять поражений. «Лидс» набрал 12 баллов. В нынешнем сезоне АПЛ команда забила 12 голов и пропустила 20 мячей.

«Кристал Пэлас» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в трех матчах. «Кристал Пэлас» забил 19 голов в АПЛ и столько же мячей пропустил.

Информация для ставок

● «Кристал Пэлас» проиграл один матч из последних пяти

● «Лидс» не может выиграть три матча подряд

● У «Пэлас» пять пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.70. «Лидс» — одна из немногих команд, которая забила много мячей в прошлом сезоне, практически каждая игра с участием этого клуба была результативной.