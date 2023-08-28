«Галатасарай» — «Мольде». Прогноз на матч Лиги чемпионов (29.08.2023)

1693227400

сегодня, 15:56

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «Галатасарай». Сделать ставку на выигрыш «львов» можно по коэффициенту 1.65. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей предлагается коэффициент 5.00. Выбрать в линии ничью предлагают по 4.00.

На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 2.06. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.76. Вероятнее всего команды обменяются голами. Сделав ставку на исход «обе забьют – да», выигрыш можно рассчитать по 1.77.

Форма команд

На пути к финальной встрече с норвежской футбольной командой «Мольде» стамбульский клуб выбил в четвертьфинале квалификации литовский «Жальгирис». 25 июля в гостевой игре «львы» раскатали ничью с «зелёно-белыми» со счётом 2:2. В ответной встрече на своём поле с минимальным счётом «Галатасарай» взял верх над литовским клубом. В полуфинале квалификации Лиги чемпионов с общим счётом 4:0 по сумме двух встреч «львы» обыграли словенскую команду «Олимпия» из Любляны.

«Сине-белые» из Мольде выбили в 1/4 квалификации финскую команду ХИК . В Хельсинки с минимальным счётом «Мольде» проиграл. В ответной игре на своём поле со счётом 2:0 «Мольде» выиграл своего оппонента. С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч в полуфинале квалификации Лиги чемпионов «сине-белые» выиграли фарерскую команду «Клаксвик». 23 августа в первой финальной игре квалификации «Галатасарай» в гостях одержал победу над «Мольде» (3:2).

Информация для ставок

В шести футбольных поединках из десяти последних «Галатасарай» выиграл своих оппонентов

За аналогичный период «Мольде» взял верх над своими соперниками в пяти матчах

Больше месяца «львы» не проигрывают.

Прогноз

Если «львы» сумели обыграть «сине-белых» на их поле, то дома своих болельщиков точно не огорчат. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Галатасарая» коэффициент 1.65.