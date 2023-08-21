«Ракув» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.08.2023)

1692635700

сегодня, 19:35

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче выделяют «Ракув» и букмекерская контора Лига Ставок на победу «красно-синих» предоставляет возможность сделать ставку по коэффициенту 2.41. Успех «Копенгагена» оценивается по коэффициенту 2.95. На ничейный исход можно поставить по коэффициенту 3.40.

Букмекеры верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 1.76. На низовой матч можно ставку сделать по коэффициенту 2.06 на ТМ 2.5. Коэффициент 1.82 предоставляется на исход: обе забьют – да.

Форма команд

После четырёх туров чемпионата Польши «красно-синие» находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние футбольные поединки команды из Ченстоховы. В рамках матча 4-го тура Экстракласы на выезде с разницей в один мяч «Ракув» уступил команде «Пяст» из Гливице (1:2). С общим счётом 3:1 по сумме двух встреч «красно-синие» взяли верх над кипрским футбольным клубом «Арис» в 1/2 плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На прошлых выходных дома со счётом 2:0 «Ракув» обыграл команду «Сталь» из города Мелец.

«Копенгаген» на текущий момент в турнирной таблице Суперлиги Дании занимает первое место. В первых пяти турах столичная команда набрала пятнадцать очков из пятнадцати возможных. В матче позапрошлого тура чемпионата подопечные Якоба Нееструпа на своём поле с разницей в один мяч выиграли у команды «Оденсе». На международной арене «Копенгаген» также делает определённые успехи. С общим счётом 4:3 по сумме двух встреч датская команда взяла верх над пражской «Спартой». 18 августа в игре прошлого тура чемпионата Дании «Копенгаген» одержал победу над «Видовре» (2:0).

Информация для ставок

В одной игре из десяти «Копенгаген» уступил своему сопернику

За тот же период «Ракув» проиграл в двух футбольных поединках

Из пяти крайних матчей с участием датской команды три завершились в основное время исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

С большой долей вероятности в предстоящем матче мы не увидим победителя. Решающей станет ответная встреча соперников. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на ничейный исход по коэффициенту 3.40.