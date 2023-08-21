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«Ракув» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.08.2023)

сегодня, 19:35
«Ракув» — «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.08.2023)

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче выделяют «Ракув» и букмекерская контора Лига Ставок на победу «красно-синих» предоставляет возможность сделать ставку по коэффициенту 2.41. Успех «Копенгагена» оценивается по коэффициенту 2.95. На ничейный исход можно поставить по коэффициенту 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.683.262.88

Букмекеры верят в верховой матч, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагают коэффициент 1.76. На низовой матч можно ставку сделать по коэффициенту 2.06 на ТМ 2.5. Коэффициент 1.82 предоставляется на исход: обе забьют – да.

Форма команд

После четырёх туров чемпионата Польши «красно-синие» находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние футбольные поединки команды из Ченстоховы. В рамках матча 4-го тура Экстракласы на выезде с разницей в один мяч «Ракув» уступил команде «Пяст» из Гливице (1:2). С общим счётом 3:1 по сумме двух встреч «красно-синие» взяли верх над кипрским футбольным клубом «Арис» в 1/2 плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На прошлых выходных дома со счётом 2:0 «Ракув» обыграл команду «Сталь» из города Мелец.

«Копенгаген» на текущий момент в турнирной таблице Суперлиги Дании занимает первое место. В первых пяти турах столичная команда набрала пятнадцать очков из пятнадцати возможных. В матче позапрошлого тура чемпионата подопечные Якоба Нееструпа на своём поле с разницей в один мяч выиграли у команды «Оденсе». На международной арене «Копенгаген» также делает определённые успехи. С общим счётом 4:3 по сумме двух встреч датская команда взяла верх над пражской «Спартой». 18 августа в игре прошлого тура чемпионата Дании «Копенгаген» одержал победу над «Видовре» (2:0).

Информация для ставок

  • В одной игре из десяти «Копенгаген» уступил своему сопернику
  • За тот же период «Ракув» проиграл в двух футбольных поединках
  • Из пяти крайних матчей с участием датской команды три завершились в основное время исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

С большой долей вероятности в предстоящем матче мы не увидим победителя. Решающей станет ответная встреча соперников. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на ничейный исход по коэффициенту 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.59 1.75 2.16 1.43 2.85
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 20:55
Считаю, что найдет коса на камень в этом занимательном противостоянии, в результате чего ФК Копенгагену все-таки удастся отстоять положительный для себя исход. Да и вообще, "львы" находятся на сегодняшний день в фактически оптимальной спортивной форме, которые не уступают кому-либо уже на протяжении аж 14-ти матчей кряду - эта статистика касается официальных поединков Копенгагена.
Гость
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