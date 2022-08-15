«Аполлон»» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (18.08.2022)

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сегодня, 12:31

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры не смогли определиться без явных проблем, но отдали лишь минимальное предпочтение «Олимпиакосу». Загрузить на гостей предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Аполлона» залетит коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.27. букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Аполлон» принял участие в квалификации самого престижного еврокубкового турнира и не смог пройти по сумме двух матчей «Маккаби» из Хайфы. Выездная игра завершилась поражением (0:4), а домашней победы (2:0) не хватило для дальнейшего продвижения по сетке ЛЧ . Также коллектив успел открыть сезон в национальном чемпионате матчем за Суперкубок страны, где без проблем обыграл «Омонию» со счетом (2:0).

«Олимпиакос» продолжает штормить. Греки после сенсационного вылета из Лиги чемпионов чуть не попрощались и с Лигой Европы, но в итоге в серии пенальти дожали братиславский «Слован» после двух ничьих с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

«Аполлон» проиграл пять из восьми последних встреч

Безвыигрышная серия «Олимпиакоса» насчитывает пять матчей (без учета дополнительного времени)

Четыре минувших очных поединка с участием «Аполлона» закончились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних игр «Олимпиакоса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Олимпиакос» возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Учитывая проблемы команды с реализацией моментов и общий игровой кризис, есть сомнения, что мы увидим здесь много голов, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.