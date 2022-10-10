«Бетис» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

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вчера, 20:49

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок представлены без явного перевеса в сторону одной из команд. Взять победу хозяев можно за 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Ромы» зайдет коэффициент 3, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.89. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.91. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Бетис» отлично проводит нынешний сезон и продолжает радовать поклонников результатами. Клуб из Севильи в минувшем утре ЛЕ обыграл ан выезде нынешнего соперника со счетом (2:1) и уже практически гарантировал себе плей-офф турнира. Несколько дней спустя футболисты отправились в гости к «Вальядолиду» и, расписав нулевую ничью, завоевали один балл в копилку.

«Рома» последние два матча итальянского чемпионата провела неплохо и оформила максимальное количество очков в свой актив. Соперниками выступали грозный миланский «Интер» и новичок элиты «Лечче». В обоих поединках был зафиксирован счет (2:1). «Волки» продолжают занимать пятое место и бороться за поставленные на сезон цели.

Информация для ставок

«Бетис» одержал пять побед в последних семи играх

У «Ромы» четыре победы и четыре поражения в последних восьми поединках

Четыре из семи последних встреч «Бетиса» закончились результатом ТМ 2.5

Три последних матча с участием «Ромы» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз